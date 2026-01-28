У давній суперечці поставлено крапку: чи можуть бактерії з унітаза потрапити на наші зубні щітки

Десятиліттями експерти сперечаються про те, чи може суміщений санвузол бути небезпечним для здоров'я — основне питання полягає в тому, чи потрапляють бактерії з унітаза на наші зубні щітки.

Суміщені санвузли являють собою дивне поєднання біологічних потреб, гідротехніки та особистої гігієни. В одному просторі люди змушені випорожнюватися і вмиватися, що потенційно може бути небезпечним для здоров'я людини — але чи дійсно це так? Вчені нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише ZME Science.

Коротка відповідь: так, це може бути небезпечно. Коли ми змиваємо воду в унітазі, виникають так звані "туалетні шлейфи", які поширюються далеко і широко, розносячи всілякі мікроби в повітрі. Водночас зубні щітки є магнітом для патогенів, але закривати їх, за словами вчених, не найкраща ідея.

Туалетний шлейф

У туалетах для змиву, як правило, використовується звичайна питна, очищена вода з міського водопроводу. По суті, вона досить чиста, щоб її можна було пити, коли вона потрапляє в бачок, тому що використання неочищеної води може становити серйозну небезпеку для здоров'я.

Однак під час змиву ситуація трохи змінюється. У момент, коли ми натискаємо кнопку змиву, щоб очистити унітаз, це запускає гідродинамічний процес. Дослідники вивчають це явище з 1950-х років, і одне з досліджень, проведене ще 1975 року, дійшло висновку, що цей процес вивільняє патогенні мікроорганізми в повітря.

З погляду гідродинаміки, за утворення аерозолю під час змиву відповідають два основних одночасних механізми:

розбризкування — відбувається через високоенергетичні зіткнення води зі стінками унітаза, утворюючи краплі, що часто перевищують 50 мікрометрів у діаметрі. Викликають сильне забруднення в безпосередній близькості від унітаза;

лопання бульбашок — відбувається, коли великі об'єми повітря всмоктуються у воду, утворюючи бульбашки, що лопаються на межі розділу повітря-вода. У результаті утворюються більш дрібні частинки, здатні переміщатися на великі відстані й залишатися в підвішеному стані в повітрі протягом тривалого часу.

Вважається, що саме краплі, утворені внаслідок лопання бульбашок, врешті-решт і забруднюють наші зубні щітки.

За словами провідного автора нещодавнього дослідження про викиди аерозольних частинок з унітазів Джона Крімальді, вони з колегами очікували, що ці аерозольні частинки просто піднімуться в повітря, але вони вилетіли з неймовірною швидкістю.

Результати аналізу також вказують на те, що ці аерозольні краплі можуть переміщатися на відстань щонайменше 1,8 метра від джерела, а часто й того далі. Учені також виявили, що на відстань впливають такі чинники, як:

конструкція унітаза;

вентиляція приміщення.

Небезпека для зубної щітки

За словами дослідників, наші зубні щітки є пастками для аерозольних частинок з унітаза. Щільна упаковка нейлонових щетинок створює капілярний ефект, втягуючи вологу і краплі аерозольних частинок глибоко в пучки, де потік повітря обмежений.

Наприклад, дослідження команди з Університету Квінніпіак показало, що в 60% зубних щіток у суміжних санвузлах були виявлені фекальні коліформні бактерії. Ще більш тривожним було те, що 80% цих фекалій не належали власнику зубної щітки.

Водночас дослідження, проведене Північно-Західним університетом, показало, що наші зубні щітки піддаються багаторазовому впливу зубної пасти, залишків їжі та слини. Вони також щодня піддаються зараженню з порожнини рота користувача. Це призводить до того, що на щетинках утворюється процвітаюча біоплівка з бактерій порожнини рота, яка погано уживається з бактеріями з фекалій і витісняє їх. Зазначимо, що це не означає, що на вашій зубній щітці немає патогенних мікроорганізмів, просто "природні" бактерії зі щітки зменшують їхню кількість.

Чи допоможе закриття кришки унітазу?

Дослідження 2024 року, опубліковане в Американському журналі інфекційного контролю, показало, що закриття кришки не призводить до значного зниження забруднення поверхонь туалетів вірусними частинками. Коли кришка закрита, аерозолі не можуть підійматися, але можуть поширюватися в сторони. Вони не підіймаються так високо, але їх сильніше відштовхує в сторони.

Можливо, чохол для зубної щітки може розв'язати проблему? На жаль, це також навряд чи допоможе. Чохли для зубних щіток дійсно блокують осідання аерозолів, але вони затримують вологу, створюючи іншу проблему.

