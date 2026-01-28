Количество нападений акул резко возрастает в один и тот же месяц: что заставляет хищников атаковать

В октябре на Гавайях резко возросло количество нападений акул — это происходит ежегодно в один и тот же период. Ученые считают, что нашли причину.

"Акулий октябрь" действительно существует, по крайней мере на Гавайях. Этот период характеризуется всплеском укусов акул у западного побережья Северной Америки, и теперь ученые считают, что им удалось понять причину активности хищников, пишет Live Science.

В новом исследовании морской биолог из Гавайского института морской биологии Гавайского университета в Маноа Карл Мейер проанализировал данные о нападениях акул на Гавайях за 30 лет, с 1995 по 2024 год. Результаты указывают на то, что на тигровых акул (Galeocerdo cuvier) приходилось 47% из 165 неспровоцированных укусов, зарегистрированных в этом районе за этот период. Из остальных случаев 33% были вызваны неустановленными видами, а 16% — акулами-реквиемами (Carcharhinus spp).

Любопытно, что около 20% всех зарегистрированных укусов произошли в октябре, что в 2-4 раза выше, чем в любой другой месяц. При этом ученые не заметили каких-либо доказательств увеличения числа людей, отдыхающих в воде.

По словам Мейера, данные также указывают, что в октябре на тигровых акул приходилось не менее 63% зарегистрированных укусов. Более того, 28% октябрьских укусов были вызваны неустановленными видами, некоторые из которых, как считают ученые, также могли быть тигровыми акулами.

Теперь ученые считают, что октябрьский всплеск нападений акул на людей, вероятно, обусловлен биологическими особенностями тигровых акул, а не изменениями в использовании океана человеком.

Отметим, что тигровые акулы обычно достигают 3-4,3 метра в длину и весят более 385 килограммов. Они получили свое название благодаря темным вертикальным полосам, которые есть у молодых особей. Представители этого вида встречаются по всему миру в умеренных и тропических водах, особенно вокруг островов центральной части Тихого океана.

Статистика указывает на то, что наибольшая численность тигровых акул сегодня наблюдается в водах у берегов Гавайских островов в октябре. В этот период крупные, зрелые самки также перемещаются с островов северо-западной части Тихого океана в районы, расположенные недалеко от берегов основных Гавайских островов, чтобы родить детенышей. Увеличение численности крупных акул является одним из важнейших факторов увеличения количества нападений акул.

В результате ученые пришли к выводу, что наиболее правдоподобным объяснением роста нападений акул в октябре является сезонное размножение. Другим фактором, вероятно, является истощение ресурсов во время родов.

Отметим, что тигровые акулы яйцеживородящие — их яйца вылупляются внутри тела самки, а эмбрионы получают дополнительное питание помимо того, что было в желточном мешке яйца. Кроме того, акулы рожают в среднем около 30 детенышей после 15-16 месяцев беременности. Таким образом, во время беременности и после родов самкам приходится активно добывать пищу, чтобы восстановить запасы энергии. Впрочем, ученые не исключают, что другие факторы также могут играть роль в увеличении числа укусов.

