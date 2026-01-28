Кількість нападів акул різко зростає в один і той самий місяць: що змушує хижаків атакувати

У жовтні на Гаваях різко зросла кількість нападів акул — це відбувається щороку в один і той самий період. Учені вважають, що знайшли причину.

"Акулячий жовтень" справді існує, принаймні на Гаваях. Цей період характеризується сплеском укусів акул біля західного узбережжя Північної Америки, і тепер учені вважають, що їм вдалося зрозуміти причину активності хижаків, пише Live Science.

У новому дослідженні морський біолог з Гавайського інституту морської біології Гавайського університету в Маноа Карл Меєр проаналізував дані про напади акул на Гаваях за 30 років, з 1995 по 2024 рік. Результати вказують на те, що на тигрових акул (Galeocerdo cuvier) припадало 47% зі 165 неспровокованих укусів, зареєстрованих у цьому районі за цей період. З решти випадків 33% були спричинені невстановленими видами, а 16% — акулами-реквіємами (Carcharhinus spp).

Цікаво, що близько 20% усіх зареєстрованих укусів сталися в жовтні, що у 2-4 рази вище, ніж у будь-який інший місяць. При цьому вчені не помітили жодних доказів збільшення кількості людей, які відпочивають у воді.

За словами Мейєра, дані також вказують, що в жовтні на тигрових акул припадало щонайменше 63% зареєстрованих укусів. Ба більше, 28% жовтневих укусів були спричинені невстановленими видами, деякі з яких, як вважають учені, також могли бути тигровими акулами.

Тепер учені вважають, що жовтневий сплеск нападів акул на людей, імовірно, зумовлений біологічними особливостями тигрових акул, а не змінами у використанні океану людиною.

Зазначимо, що тигрові акули зазвичай досягають 3-4,3 метра завдовжки й важать понад 385 кілограмів. Вони отримали свою назву завдяки темним вертикальним смугам, які є у молодих особин. Представники цього виду зустрічаються по всьому світу в помірних і тропічних водах, особливо навколо островів центральної частини Тихого океану.

Статистика вказує на те, що найбільша чисельність тигрових акул сьогодні спостерігається у водах біля берегів Гавайських островів у жовтні. У цей період великі, зрілі самки також переміщаються з островів північно-західної частини Тихого океану до районів, розташованих недалеко від берегів основних Гавайських островів, щоб народити дитинчат. Збільшення чисельності великих акул є одним із найважливіших чинників збільшення кількості нападів акул.

У результаті вчені дійшли висновку, що найбільш правдоподібним поясненням зростання нападів акул у жовтні є сезонне розмноження. Іншим фактором, імовірно, є виснаження ресурсів під час пологів.

Зазначимо, що тигрові акули яйцеживородні — їхні яйця вилуплюються всередині тіла самки, а ембріони отримують додаткове харчування, крім того, що було в жовтковому мішку яйця. Крім того, акули народжують у середньому близько 30 дитинчат після 15-16 місяців вагітності. Таким чином, під час вагітності та після пологів самкам доводиться активно добувати їжу, щоб відновити запаси енергії. Утім, учені не виключають, що інші чинники також можуть відігравати роль у збільшенні кількості укусів.

