В какой точке на Земле мы будем ближе всего к звездам: это вовсе не вершина Эвереста

Эверест является бесспорным королем среди земных вершин, однако является ли он также самой близкой точкой к звездам на планете? На самом деле — нет.

Считается, что вершина Эвереста является самой высокой точкой на Земле, но так ли это на самом деле? Хотя Эверест и является бесспорным королем высоты по многим показателям, у него есть скромный конкурент, расположенный в Эквадоре, который на самом деле находится ближе к звездам и дальше от ядра Земли, пишет IFLScience.

Речь о вершине Чимборасо — неактивный вулкан в Андах, высота которого составляет всего 6268 метров над уровнем моря. Это ничтожно мало в сравнении с другими гигантами:

Эверест — 8849 метров;

К2 — 8611 метров.

Любопытно, что Чимборасо даже не является самой высокой вершиной в горной части Южной Америки, а занимает лишь 37-е место по высоте в Андах. И все же, вершина Чимборасо технически находится ближе к Солнцу — причиной тому экваториальный выступ Земли.

Издалека Земля может выглядеть как идеально сферический мрамор, но на самом деле, она имеет форму сплющенного сфероида — по сути, представляет собой слегка сжатый шар. Поскольку Земля вращается, центробежная сила заставляет ее "выпячиваться" в центре, делая планету толще у экватора, чем на полюсах.

Учитывая это, Эверест находится в невыгодном положении, поскольку он расположен относительно далеко от экватора, на границе между Непалом и Китаем на 28° северной широты. С другой стороны, Чимборасо находится почти точно на экваторе, всего в 1° южной широты, очень близко к самой "толстой" части земного шара. Это также означает, что Чимборасо является самой дальней точкой на Земле от центра планеты.

Любопытно, что вплоть до начала 19 века многие считали, что Чимборасо — самая высокая гора в мире. Одним из приверженцев этой теории был уважаемый немецкий натуралист Александр фон Гумбольдт, который в начале 1800-х годов пытался покорить вершину. Однако его приключение провалилось, когда исследователя и команду охватили тошнота, носовые кровотечения и другие симптомы горной болезни.

Отметим, что сегодня восхождение на вершину Чимборасо все еще является одним из самых непростых, хотя оно и менее утомительно, чем восхождение на Эверест. Для восхождения на Эверест обычно требуется 10-дневный переход до базового лагеря, шесть недель акклиматизации и изнурительный семи-девятидневный подъем на вершину. В то же время Чимборасо можно покорить примерно за две недели, а финальное восхождение занимает всего пару дней.

