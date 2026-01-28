У якій точці на Землі ми будемо найближче до зірок: це зовсім не вершина Евересту

Еверест є безперечним королем серед земних вершин, однак чи є він також найближчою точкою до зірок на планеті? Насправді — ні.

Вважається, що вершина Евересту є найвищою точкою на Землі, але чи так це насправді? Хоча Еверест і є безперечним королем висоти за багатьма показниками, у нього є скромний конкурент, розташований в Еквадорі, який насправді знаходиться ближче до зірок і далі від ядра Землі, пише IFLScience.

Мова про вершину Чимборасо — неактивний вулкан в Андах, висота якого становить лише 6268 метрів над рівнем моря. Це мізерно мало порівняно з іншими гігантами:

Еверест — 8849 метрів;

К2 — 8611 метрів.

Цікаво, що Чимборасо навіть не є найвищою вершиною в гірській частині Південної Америки, а посідає лише 37-ме місце за висотою в Андах. І все ж, вершина Чимборасо технічно розташована ближче до Сонця — причиною тому екваторіальний виступ Землі.

Здалеку Земля може виглядати як ідеально сферичний мармур, але насправді, вона має форму сплющеного сфероїда — по суті, являє собою злегка стиснуту кулю. Оскільки Земля обертається, відцентрова сила змушує її "випинатися" в центрі, роблячи планету товщою біля екватора, ніж на полюсах.

З огляду на це, Еверест перебуває в невигідному становищі, оскільки він розташований відносно далеко від екватора, на кордоні між Непалом і Китаєм на 28° північної широти. З іншого боку, Чимборасо розташований майже точно на екваторі, лише в 1° південної широти, дуже близько до найбільш "товстої" частини земної кулі. Це також означає, що Чимборасо є найдальшою точкою на Землі від центру планети.

Цікаво, що аж до початку 19 століття багато хто вважав, що Чимборасо — найвища гора у світі. Одним із прихильників цієї теорії був шанований німецький натураліст Александр фон Гумбольдт, який на початку 1800-х років намагався підкорити вершину. Однак його пригода провалилася, коли дослідника та команду охопили нудота, носові кровотечі та інші симптоми гірської хвороби.

Зазначимо, що сьогодні сходження на вершину Чимборасо все ще є одним із найскладніших, хоча воно і менш виснажливе, ніж сходження на Еверест. Для сходження на Еверест зазвичай потрібен 10-денний перехід до базового табору, шість тижнів акліматизації та виснажливий семи-дев'ятиденний підйом на вершину. Водночас Чимборасо можна підкорити приблизно за два тижні, а фінальне сходження займає лише кілька днів.

