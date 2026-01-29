Происхождение жизни: компоненты биологических молекул создаются в неожиданном месте

Новый эксперимент показывает, что сложные строительные блоки жизни могут спонтанно образовываться в космосе.

Ученые провели эксперимент, который открывает путь для понимания происхождения жизни на Земле и вообще во Вселенной. Исследование показывает, что сложные предшественники биологических молекул могут спонтанно образовываться в межзвездном пространстве. В присутствии ионизирующего излучения аминокислоты, простейшие компоненты белков, соединяются, образуя пептидные связи. Это является первым шагом в синтезе более сложных биологических молекул, таких как ферменты и клеточные белки, говорят ученые. Результаты исследования могут помочь выяснить, как появилась жизнь на нашей планете, а также в поисках внеземной жизни. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Ранняя жизнь на Земле эволюционировала из сложного набора пребиотических молекул, включая аминокислоты, основные сахара и РНК. Но как эти простые соединения образовались впервые, остается загадкой. Одна из гипотез предполагает, что некоторые из этих молекул могли возникнуть в космосе и впоследствии попасть на Землю в результате радения метеоритов и астероидов.

Ранее ученые уже обнаружили в образцах метеоритов и астероидов глицин, простейшую аминокислоту. Более сложные дипептидные компоненты, образующиеся при соединении двух аминокислот с выделением воды, пока не были обнаружены в этих внеземных объектах. Но ученые считают, что сильное ионизирующее излучение в межзвездном пространстве может запускать необычные химические процессы и способствовать образованию более крупных и сложных биологических молекул.

По словам ученых, если аминокислоты могут соединяться в космосе и достигать следующего уровня сложности, то при доставке на поверхность планеты это создает еще более благоприятные условия для формирования жизни.

Панорамный вид центра Млечного Пути, наполненного космической пылью. Исследование указывает на то, что некоторые из наиболее сложных строительных блоков жизни могут образовываться на частицах космической пыли, потенциально приводя к образованию биологических молекул на планетах Фото: Live Science

Ученые решили в лаборатории максимально точно воспроизвести условия космического пространства. Они бомбардировали покрытые глицином ледяные кристаллы, которые имитировали космическую пыль, высокоэнергетическими протонами при температуре минус 253,15 градуса Цельсия и давлении 10⁻⁹ миллибар. Затем ученые изучили процесс образования новых молекул в результате взаимодействия молекул глицина.

Эксперимент показал, что молекулы глицина вступали в реакцию друг с другом в присутствии излучения, образуя дипептид, называемый глицилглицином. Это доказывает, что более сложные молекулы, содержащие пептидные связи, могут спонтанно образовываться в космосе.

Но дипептиды были не единственной сложной органической молекулой, образующейся в этих условиях. Ученые также предварительно идентифицировали N-формилглицинамид, компонент ферментов, участвующих в производстве строительных блоков ДНК и, следовательно, еще один ключевой элемент в происхождении жизни.

Теперь ученые планируют изучить, происходит ли тот же процесс с другими аминокислотами, участвующими в образовании белков, в межзвездной среде.

