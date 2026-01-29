Походження життя: компоненти біологічних молекул створюються в несподіваному місці

Новий експеримент показує, що складні будівельні блоки життя можуть спонтанно утворюватися в космосі.

Учені провели експеримент, який відкриває шлях для розуміння походження життя на Землі та взагалі у Всесвіті. Дослідження показує, що складні попередники біологічних молекул можуть спонтанно утворюватися в міжзоряному просторі. У присутності іонізуючого випромінювання амінокислоти, найпростіші компоненти білків, з'єднуються, утворюючи пептидні зв'язки. Це є першим кроком у синтезі складніших біологічних молекул, таких як ферменти і клітинні білки, кажуть учені. Результати дослідження можуть допомогти з'ясувати, як з'явилося життя на нашій планеті, а також у пошуках позаземного життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

Раннє життя на Землі еволюціонувало зі складного набору пребіотичних молекул, включно з амінокислотами, основними цукрами та РНК. Але як ці прості сполуки утворилися вперше, залишається загадкою. Одна з гіпотез припускає, що деякі з цих молекул могли виникнути в космосі і згодом потрапити на Землю внаслідок падіння метеоритів і астероїдів.

Раніше вчені вже виявили в зразках метеоритів і астероїдів гліцин, найпростішу амінокислоту. Складніші дипептидні компоненти, що утворюються під час з'єднання двох амінокислот із виділенням води, поки що не були виявлені в цих позаземних об'єктах. Але вчені вважають, що сильне іонізуюче випромінювання в міжзоряному просторі може запускати незвичайні хімічні процеси і сприяти утворенню більших і складніших біологічних молекул.

За словами вчених, якщо амінокислоти можуть з'єднуватися в космосі й досягати наступного рівня складності, то під час доставки на поверхню планети це створює ще сприятливіші умови для формування життя.

Панорамний вид центру Чумацького Шляху, наповненого космічним пилом. Дослідження вказує на те, що деякі з найбільш складних будівельних блоків життя можуть утворюватися на частинках космічного пилу, потенційно призводячи до утворення біологічних молекул на планетах Фото: Live Science

Учені вирішили в лабораторії максимально точно відтворити умови космічного простору. Вони бомбардували вкриті гліцином крижані кристали, які імітували космічний пил, високоенергетичними протонами при температурі мінус 253,15 градуса Цельсія і тиску 10-⁹ мілібар. Потім учені вивчили процес утворення нових молекул унаслідок взаємодії молекул гліцину.

Експеримент показав, що молекули гліцину вступали в реакцію одна з одною в присутності випромінювання, утворюючи дипептид, який називається гліцилгліцином. Це доводить, що складніші молекули, які містять пептидні зв'язки, можуть спонтанно утворюватися в космосі.

Але дипептиди були не єдиною складною органічною молекулою, що утворюється в цих умовах. Вчені також попередньо ідентифікували N-формілгліцинамід, компонент ферментів, що беруть участь у виробництві будівельних блоків ДНК і, отже, ще один ключовий елемент у походженні життя.

Тепер учені планують вивчити, чи відбувається той самий процес з іншими амінокислотами, що беруть участь в утворенні білків, у міжзоряному середовищі.

