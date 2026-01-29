Мост на краю Земли: почему воды Атлантического океана кажутся синими, а Карибского моря — бирюзовыми

На стыке Атлантического океана и Карибского моря существует резкий контраст, который заметен невооруженным глазом. Ученые рассказали, чем обусловлено это редкое явление.

Глубокий, мрачный синий с одной стороны и яркий бирюзовый с другой: здесь Северная Атлантика встречается с Элеутерским заливом. По словам исследователей, наиболее впечатляющий стык этих двух водных пространств можно увидеть на Стеклянном мосту — самой узкой части Элеутеры, узкого острова на Багамах. Здесь два совершенно разных по виду водоема разделены дорогой и полосой скалы шириной менее 10 метров, пишет IFLScience.

Контраст между двумя водоемами поразителен, но разделение на самом деле не так резко, как может показаться на первый взгляд. Если взглянуть на карту и уменьшить масштаб, можно заметить, что остров Элеутера похож на маленькую скобку, обращенную спиной к Атлантическому океану.

Расположенный вдоль обращенной внутрь дуги, залив Элеутера более мелкий и защищенный от сильных течений и мощных ритмов Атлантики. В результате залив подвержен меньшему перемешиванию песка и осадка, что позволяет воде оставаться чистой и прозрачной. С другой стороны оживленные и глубокие воды Атлантики отражаются в более насыщенном и темном цвете воды.

Отметим, что на географических картах океаны и моря могут иметь четкие границы, однако в действительности морская вода не придерживается точных границ. Например, мы можем называть одну область Атлантикой, а другую Карибским морем, но сама вода в действительности течет и смешивается.

По словам исследователей, это не значит, что моря и океаны лишены отличительных характеристик. Например, они отличаются по солености, биоразнообразию, температуре, общему темпераменту и уровню моря. Однако различия между их водами на самом деле редко бывают очевидными визуально.

Например, вы могли видеть вирусные видеоролики, якобы показывающие границу между Атлантическим и Тихим океанами на дне Южной Америки, где одна сторона ярко-синяя, а другая — мутно-коричневая. По словам исследователей, подобные ролики водят в заблуждение — разница в цвете обычно наблюдается в других частях мира. Известно, что она вызвана осадочными породами, талыми ледниковыми водами, освещением или ракурсами камеры, а не показывает истинное слияние двух неперемешанных океанов.

Впрочем, у Стеклянного моста на Багамах действительно можно наблюдать редкий и подлинный визуальный контраст между двумя водными пространствами. По словам ученых, он сформирован глубиной, воздействием окружающей среды и географическими особенностями.

