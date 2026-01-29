Міст на краю Землі: чому води Атлантичного океану здаються синіми, а Карибського моря — бірюзовими

На стику Атлантичного океану і Карибського моря існує різкий контраст, який помітний неозброєним оком. Вчені розповіли, чим зумовлене це рідкісне явище.

Глибокий, похмурий синій з одного боку і яскравий бірюзовий з іншого: тут Північна Атлантика зустрічається з Елеутерською затокою. За словами дослідників, найбільш дивовижний стик цих двох водних просторів можна побачити на Скляному мосту — найвужчій частині Елеутери, вузького острова на Багамах. Тут дві абсолютно різні на вигляд водойми розділені дорогою і смугою скелі завширшки менш ніж 10 метрів, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Контраст між двома водоймами дивовижний, але поділ насправді не такий різкий, як може здатися, на перший погляд. Якщо поглянути на карту і зменшити масштаб, можна помітити, що острів Елеутера схожий на маленьку дужку, звернену спиною до Атлантичного океану.

Відео дня

Розташована вздовж дуги, що обернена всередину, затока Елеутера більш дрібна і захищена від сильних течій і потужних ритмів Атлантики. Унаслідок цього затока схильна до меншого перемішування піску й осаду, що дає змогу воді залишатися чистою і прозорою. З іншого боку, жваві й глибокі води Атлантики відображаються в більш насиченому і темному кольорі води.

Зауважимо, що на географічних картах океани та моря можуть мати чіткі межі, проте насправді морська вода не дотримується точних кордонів. Наприклад, ми можемо називати одну область Атлантикою, а іншу Карибським морем, але сама вода насправді тече й змішується.

За словами дослідників, це не означає, що моря й океани позбавлені відмінних характеристик. Наприклад, вони відрізняються за солоністю, біорізноманіттям, температурою, загальним темпераментом і рівнем моря. Однак відмінності між їхніми водами насправді рідко бувають очевидними візуально.

Наприклад, ви могли бачити вірусні відеоролики, які нібито показують кордон між Атлантичним і Тихим океанами на дні Південної Америки, де один бік яскраво-синій, а інший — мутно-коричневий. За словами дослідників, подібні ролики вводять в оману — різниця в кольорі зазвичай спостерігається в інших частинах світу. Відомо, що вона викликана осадовими породами, талими льодовиковими водами, освітленням або ракурсами камери, а не показує справжнє злиття двох неперемішаних океанів.

Утім, біля Скляного мосту на Багамах дійсно можна спостерігати рідкісний і справжній візуальний контраст між двома водними просторами. За словами вчених, він сформований глибиною, впливом навколишнього середовища і географічними особливостями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені офіційно визнали існування п'ятого океану на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що люди змусили Землю порушити ще один планетарний кордон: де закладена "повільна бомба".