Есть точка, где Тихий океан выше Атлантического на 20 см: как такое возможно (видео)

Мировые океаны по сути представляют собой одну большую водную гладь. Однако у Панамского канала есть точка, где Тихий океан выше Атлантического на несколько десятков сантиметров.

Вопреки распространенному мнению, что земные океаны представляют собой одну большую взаимосвязанную водную гладь, оказалось, что это не совсем так. На самом деле один океан может быть немного выше: ярким примером является Тихий океан, расположенный на более высоком уровне, чем Атлантический, пишет IFLScience.

По данным исследователей NASA, разница может меняться в зависимости от различных океанических и атмосферных условий, но в среднем Тихий океан примерно на 20 сантиметров выше Атлантического.

Это объясняется тем, что воды Тихого океана теплее, преснее и менее плотные — все эти факторы, как известно, могут вызывать изменение объема воды. Океанские течения, преобладающие ветры и приливные силы также могут толкать воду к континентальным окраинам, вызывая ее "скопление" в определенных регионах. Еще одним фактором является гравитационное притяжение континентов, островов и даже подводных гор, что также незаметно воздействует на поверхность океана.

Спутниковые данные показывают, что повышение уровня моря также неравномерно распределено по всему мировому океану Фото: NOAA

Несмотря на то, что поверхность океана кажется плоской, это не совсем так — речь не только о волнах и приливах. Например, исследования показывают, что уровень моря местами может колебаться на целых 3 метра — причиной тому сложное сочетание температуры, солености, циркуляции и гравитации.

Отметим, что эта неравномерность уровня моря долгое время была одним из спорных моментов, поднятых при планировании Панамского канала. Однако в конечном итоге оказалась не такой уж значительной. Гораздо более серьезными были пересеченная местность, густые джунгли и кишащие болезнями болота, расположенные на Панамском перешейке. По словам ученых, именно эти серьезные географические и экологические проблемы во многом стали причиной провала французской попытки строительства канала в период с 1881 по 1889 год.

Проект возглавлял Фердинанд де Лессепс, французский дипломат и идейный вдохновитель успешного строительства Суэцкого канала в Египте. Авторы проекта ожидали подобных трудностей при строительстве Панамского канала: изначально предполагалось строительство на уровне моря и без шлюзов, однако проектировщики сильно ошиблись.

В отличие от плоских песков Суэца, Панама представляла собой суровое сочетание нестабильного и гористого рельефа. В результате просто проложить прямую реку через Панаму оказалось невозможно. Инженерам пришлось выкопать огромные объемы земли, построить сложные дренажные системы и в конечном итоге разработать способ преодоления гористого рельефа с помощью плотин и шлюзов.

В конечном итоге проект был заброшен, поскольку рабочие постоянно становились жертвами вспышек тропических болезней, таких как желтая лихорадка и малярия, а непреодолимые инженерные проблемы постоянно замедляли процесс строительства.

К 1904 году США взяли на себя обязательства и возобновили проект строительства судоходного маршрута через Америку — он в конце концов оказался успешным. Отметим, что центральное место в проекте заняла сложная система шлюзов, поднимающая суда на озеро Гатун примерно на 26 метров над уровнем моря.

