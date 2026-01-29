Є точка, де Тихий океан вищий за Атлантичний на 20 см: як таке можливо (відео)

Світові океани по суті являють собою одну велику водну гладь. Однак біля Панамського каналу є точка, де Тихий океан вищий за Атлантичний на кілька десятків сантиметрів.

Всупереч поширеній думці, що земні океани являють собою одну велику взаємопов'язану водну гладь, виявилося, що це не зовсім так. Насправді один океан може бути трохи вищим: яскравим прикладом є Тихий океан, розташований на вищому рівні, ніж Атлантичний, пише IFLScience.

За даними дослідників NASA, різниця може змінюватися залежно від різних океанічних і атмосферних умов, але в середньому Тихий океан приблизно на 20 сантиметрів вищий за Атлантичний.

Це пояснюється тим, що води Тихого океану тепліші, прісніші та менш щільні — усі ці чинники, як відомо, можуть спричиняти зміну об'єму води. Океанські течії, вітри та приливні сили також можуть штовхати воду до континентальних околиць, спричиняючи її "скупчення" в певних регіонах. Ще одним фактором є гравітаційне тяжіння континентів, островів і навіть підводних гір, що також непомітно впливає на поверхню океану.

Супутникові дані показують, що підвищення рівня моря також нерівномірно розподілене по всьому світовому океану Фото: NOAA

Попри те, що поверхня океану здається плоскою, це не зовсім так — ідеться не лише про хвилі та припливи. Наприклад, дослідження показують, що рівень моря подекуди може коливатися аж на 3 метри — причиною тому складне поєднання температури, солоності, циркуляції та гравітації.

Зазначимо, що ця нерівномірність рівня моря довгий час була одним зі спірних моментів, порушених під час планування Панамського каналу. Однак у кінцевому підсумку виявилася не такою вже значною. Набагато серйознішими були перетнута місцевість, густі джунглі та болота, що кишать хворобами, розташовані на Панамському перешийку. За словами вчених, саме ці серйозні географічні та екологічні проблеми багато в чому стали причиною провалу французької спроби будівництва каналу в період з 1881 по 1889 рік.

Проєкт очолював Фердинанд де Лессепс, французький дипломат та ідейний натхненник успішного будівництва Суецького каналу в Єгипті. Автори проєкту очікували подібних труднощів під час будівництва Панамського каналу: спочатку передбачалося будівництво на рівні моря і без шлюзів, проте проєктувальники сильно помилилися.

На відміну від плоских пісків Суеца, Панама була суворим поєднанням нестабільного і гористого рельєфу. У результаті просто прокласти пряму річку через Панаму виявилося неможливо. Інженерам довелося викопати величезні об'єми землі, побудувати складні дренажні системи й зрештою розробити спосіб подолання гористого рельєфу за допомогою гребель і шлюзів.

Зрештою проєкт було закинуто, оскільки робітники постійно ставали жертвами спалахів тропічних хвороб, як-от жовта лихоманка і малярія, а непереборні інженерні проблеми постійно сповільнювали процес будівництва.

До 1904 року США взяли на себе зобов'язання і відновили проєкт будівництва судноплавного маршруту через Америку — він зрештою виявився успішним. Зазначимо, що центральне місце в проєкті посіла складна система шлюзів, що підіймає судна на озеро Гатун приблизно на 26 метрів над рівнем моря.

