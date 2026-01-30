На Земле существует лишь один ядовитый примат: никто не смог бы их заподозрить (видео)

Приматы, как правило, полагаются на сочетание ума и силы, а вовсе не яда. Однако, по словам исследователей, у этого правила есть исключение — единственный в мире ядовитый примат, который выглядит как плюшевый мишка.

Приматы, в том числе и люди, не полагаются на яд для достижения своих целей — как правило, представители этой группы полагаются на сочетание ума и силы. Однако, по словам ученых, существует одно любопытное исключение — единственный в мире ядовитый примат, которого едва ли можно было бы заподозрить, пишет IFLScience.

Медленный лори — единственный, известный науке, ядовитый примат, что ставит его в элитный клуб ядовитых млекопитающих наряду с утконосом, некоторыми землеройками, европейским кротом и несколькими другими видами.

По словам исследователей, медленный лори относится к роду (Nycticebus), состоящему из нескольких видов, которые обычно обитают на деревьях Юго-Восточной Азии. Как правило, они ведут ночной образ жизни и используют свои большие глаза для охоты на насекомых и других животных под покровом темноты. Их размер варьируется в зависимости от вида и обычно достигает от 20 до 38 сантиметров в длину.

Медленные лори имеют невероятно милый вид, но они также могут быть крайне территориальными, когда им угрожают — в результате животные способны нанести своему противнику укус, пропитанный ядом.

Исследования показывают, что перед атакой эти крошечные приматы облизывают подмышку, чтобы получить маслянистое вещество из брахиальной железы. После того как химическое вещество соединяется со слюной, оно образует сильнодействующий яд и заполняет бороздки на клыках. Затем медленный лори вводит яд, нанося укус, достаточно сильный, чтобы пробить кость.

Любопытно, что медленные лори используют яд не только против хищников и добычи, но также и против сородичей. В исследовании 2020 года ученые поймали 82 яванских медленных лори и обнаружили, что около 20% из них имели свежие раны, нанесенные другими лори. Такое конкурентное использование яда внутри своего вида исключительно редко встречается среди всех животных, большинство из которых используют его для нападения или защиты от других видов.

По словам ведущего автора исследования Анны Некариса, они с коллегами также обнаружили, что медленные лори также используют свой яд для нанесения вреда другим видам, включая людей. Их укус может быть на удивление болезненным, однако помимо сильной боли, раны, как правило, долго сохраняются и могут легко инфицироваться. Кроме того, укус медленного лори может привести к повреждению нервов, а также кожным осложнениям, если их не лечить. Более того, из-за способности яда вызывать анафилактический шок, медленный лори может убить человека своим укусом.

