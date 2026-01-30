На Землі існує лише один отруйний примат: ніхто не зміг би їх запідозрити (відео)

Примати, як правило, покладаються на поєднання розуму і сили, а зовсім не отрути. Однак, за словами дослідників, у цього правила є виняток — єдиний у світі отруйний примат, який має вигляд плюшевого ведмедика.

Примати, зокрема й люди, не покладаються на отруту для досягнення своїх цілей — як правило, представники цієї групи покладаються на поєднання розуму і сили. Однак, за словами вчених, існує один цікавий виняток — єдиний у світі отруйний примат, якого навряд чи можна було б запідозрити, пише IFLScience.

Повільний лорі — єдиний, відомий науці, отруйний примат, що ставить його до елітного клубу отруйних ссавців поряд з качкодзьобом, деякими землерийками, європейським кротом і кількома іншими видами.

За словами дослідників, повільний лорі належить до роду (Nycticebus), що складається з декількох видів, які зазвичай мешкають на деревах Південно-Східної Азії. Як правило, вони ведуть нічний спосіб життя і використовують свої великі очі для полювання на комах та інших тварин під покровом темряви. Їхній розмір варіюється залежно від виду і зазвичай досягає від 20 до 38 сантиметрів у довжину.

Повільні лорі мають неймовірно милий вигляд, але вони також можуть бути вкрай територіальними, коли їм погрожують — унаслідок цього тварини здатні завдати своєму супротивникові укус, просочений отрутою.

Дослідження показують, що перед атакою ці крихітні примати облизують пахву, щоб отримати маслянисту речовину з брахіальної залози. Після того як хімічна речовина з'єднується зі слиною, вона утворює сильну отруту і заповнює борозенки на іклах. Потім повільний лорі вводить отруту, наносячи укус, досить сильний, щоб пробити кістку.

Цікаво, що повільні лорі використовують отруту не тільки проти хижаків і здобичі, але також і проти родичів. У дослідженні 2020 року вчені спіймали 82 яванських повільних лорі та виявили, що близько 20% з них мали свіжі рани, нанесені іншими лорі. Таке конкурентне використання отрути всередині свого виду винятково рідко зустрічається серед усіх тварин, більшість з яких використовують її для нападу або захисту від інших видів.

За словами провідної авторки дослідження Анни Некаріса, вони з колегами також виявили, що повільні лорі також використовують свою отруту для заподіяння шкоди іншим видам, включно з людьми. Їхній укус може бути напрочуд болючим, проте крім сильного болю, рани, як правило, довго зберігаються і можуть легко інфікуватися. Крім того, укус повільного лорі може призвести до пошкодження нервів, а також шкірних ускладнень, якщо їх не лікувати. Ба більше, через здатність отрути викликати анафілактичний шок, повільний лорі може вбити людину своїм укусом.

