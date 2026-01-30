Зловещее знамение: замерзшее озеро в Чехии неожиданно стало зеленым — виноват токсичный захватчик

Исследователи разгадали тайну позеленения замерзшего чешского озера и считают, что изменение климата и загрязнение окружающей среды сделают такие события более распространенными.

В Чехии лед замерзшего озера неожиданно окрасился в изумрудно-зеленый, что предоставило биологам беспрецедентную возможность изучить странное и весьма зловещее природное явление, пишет Popular Science.

В конце прошлого года ученые из Чешской академии наук отправились на озеро Липно в Южной Богемии, чтобы собрать и изучить образцы редкого цветения цианобактерий в разгар зимы. Считается, что результаты этой работы могут помочь лучше понять проблему, угрожающую местной морской жизни и близлежащим населенным пунктам.

Подобно другим водоемам озеро Липно знакомо с цианобактериями. Это сине-зеленые фотосинтезирующие водоросли обычно процветают в теплые летние и осенние месяцы, особенно в среде с избытком питательных веществ — процесс, известный как эвтрофикация.

Отметим, что цветение цианобактерий, как известно, сопровождается неприятным запахом, но настоящая проблема заключается в ущербе, который оно наносит местной экологии. Предыдущие исследования уже показали, что каждое цветение водорослей приводит к экспоненциальному росту количества цианотоксинов, которые могут отравлять и даже убивать находящиеся поблизости водные организмы. Увы, наблюдения показывают, что изменение климата и загрязнение окружающей среды человеком приводят к более частому цветению водорослей.

По словам ученых, в большинстве пресноводных чешских водоемов цветение цианобактерий обычно прекращается к концу сентября. Однако наблюдения показывают, что в озере Липно сезон цветения водорослей длится уже давно. Морские биологи неоднократно фиксировали значительные популяции цианобактерий в течение ноября, а иногда и в декабре, и даже в январе.

Аналогичные условия в конце 2025 года позволили биомассе водорослей сохраняться у поверхности озера до тех пор, пока вода не начала замерзать. Ученые считают, что это стало возможным благодаря неделям солнечной, безветренной погоды и попутного ветра. Результаты анализа также подтвердили, что в их полевых образцах присутствовал распространенный вид цианобактерий Woronichinia naegeliana.

Ученые обнаружили, что тонкий ледяной покров сам по себе был прозрачным, цианобактерии сохранили свой характерный зеленый цвет, который легко можно было заметить с берега. Кратковременное потепление в районе 24 декабря растопило часть льда, который затем снова замерз. Цветение прекратилось только после того, как сильный снегопад наконец заблокировал достаточное количество света, достигающего его под льдом.

Исследователи также опасаются, что эти ледяные зимние цветения повлияют на экосистемы и, вероятно, станут более распространенными по мере потепления планеты.

