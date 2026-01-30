Зловісне знамення: замерзле озеро у Чехії несподівано стало зеленим — винен токсичний загарбник

Дослідники розгадали таємницю позеленіння замерзлого чеського озера і вважають, що зміна клімату та забруднення довкілля зроблять такі події більш поширеними.

У Чехії лід замерзлого озера несподівано забарвився в смарагдово-зелений, що надало біологам безпрецедентну можливість вивчити дивне і вельми зловісне природне явище, пише Popular Science.

Наприкінці минулого року вчені з Чеської академії наук вирушили на озеро Липно в Південній Богемії, щоб зібрати й вивчити зразки рідкісного цвітіння ціанобактерій у розпал зими. Вважається, що результати цієї роботи можуть допомогти краще зрозуміти проблему, що загрожує місцевому морському життю і прилеглим населеним пунктам.

Подібно до інших водойм озеро Липно знайоме з ціанобактеріями. Це синьо-зелені фотосинтезуючі водорості, які зазвичай процвітають у теплі літні та осінні місяці, особливо в середовищі з надлишком поживних речовин — процес, відомий як евтрофікація.

Зазначимо, що цвітіння ціанобактерій, як відомо, супроводжується неприємним запахом, але справжня проблема полягає в шкоді, яку воно завдає місцевій екології. Попередні дослідження вже показали, що кожне цвітіння водоростей призводить до експоненціального зростання кількості ціанотоксинів, які можуть отруювати та навіть вбивати водні організми, які знаходяться поблизу. На жаль, спостереження показують, що зміна клімату і забруднення навколишнього середовища людиною призводять до частішого цвітіння водоростей.

За словами вчених, у більшості прісноводних чеських водойм цвітіння ціанобактерій зазвичай припиняється до кінця вересня. Однак спостереження показують, що в озері Липно сезон цвітіння водоростей триває вже давно. Морські біологи неодноразово фіксували значні популяції ціанобактерій протягом листопада, а подекуди й в грудні, і навіть у січні.

Аналогічні умови наприкінці 2025 року дозволили біомасі водоростей зберігатися на поверхні озера доти, доки вода не почала замерзати. Науковці вважають, що це стало можливим завдяки тижням сонячної, безвітряної погоди та попутного вітру. Результати аналізу також підтвердили, що в їхніх польових зразках був присутній поширений вид ціанобактерій Woronichinia naegeliana.

Вчені виявили, що тонкий крижаний покрив сам по собі був прозорим, ціанобактерії зберегли свій характерний зелений колір, який легко можна було помітити з берега. Короткочасне потепління в районі 24 грудня розтопило частину льоду, який потім знову замерз. Цвітіння припинилося тільки після того, як сильний снігопад нарешті заблокував достатню кількість світла, що досягає його під льодом.

Дослідники також побоюються, що ці крижані зимові цвітіння вплинуть на екосистеми й, ймовірно, стануть більш поширеними в міру потепління планети.

