Гигантскую большую белую акулу заметили в неожиданном месте: ее поведение было необычным (фото)

Исследователи заметили огромную белую акулу у побережья Миссисипи во время редкой миграции в Мексиканском заливе — ее поведение расценили как неожиданное.

Огромная большая белая акула патрулировала воды у побережья Алабамы в январе 2026 года, а теперь хищника неожиданно заметили и у побережья Миссисипи. Первое наблюдение произошло примерно в середине января — 3,6-метровую самку, известную как Эрнст, заметили у побережья Галф-Шорс в Алабаме, после того, как сработала ее спутниковая метка, пишет Fox News.

Исследователи считают, что это наблюдение было одной из самых западных точек наблюдения больших белых акул в Мексиканском заливе. Более того, поведение хищника было расценено как необычное.

Метка показала, что акула находилась недалеко от островов Шанделер, цепи барьерных островов в Американском заливе у побережья Луизианы. По словам ученых, близость акулы к берегу является примечательно и выходит за рамки того, что наблюдают среди больших белых акул в этом регионе.

Исследовательская группа использует спутниковые метки для отслеживания перемещений Эрнст Фото: SWNS

По словам исследователей из Американской морской исследовательской группы OCEARCH, им удалось пометить Эрнст в октябре 2025 года в заливе Махон, Новая Шотландия. Далее ученые наблюдали, как самка начала свою длительную прибрежную миграцию — в общей сложности она преодолела тысячи километров вдоль восточного побережья США.

Основатель и руководитель экспедиции OCEARCH Криса Фишера, самка большой белой акулы перебралась в южную часть штат Мэн из Новой Шотландии, а далее перемещалась вокруг Майями и КИ-Уэста, выходя за пределы Флоридского полуострова. Ученые отмечают, что такое движение самки акулы на запад является редким явлением для больших белых акул в Мексиканском заливе.

По словам Фишера, акула переместилась в одну из самых отдаленных частей региона, где наблюдалось движение на запад — для большинства акул это довольно большое расстояние. Известно, что большие белые акулы избирательны в выборе мест обитания — как правило, они перемещаются в районах с обилием морской жизни. Именно поэтому ученые были так удивлены, наблюдая хищника столь близко к берегу.

Как утверждают исследователи, Эрнст, изображенный на фотографии, мигрировал за тысячи километров из Канады вдоль восточного побережья США к Мексиканскому заливу Фото: SWNS

Последние данные указывают на то, что самка акулы снова была зафиксирована 30 января около 6 утра того же дня к югу от острова Хорн у побережья Миссисипи.Отметим, что OCEARCH отслеживает других больших белых акул в Атлантическом океане и Американском заливе с помощью спутниковых меток.

