Гігантську велику білу акулу помітили у несподіваному місці: її поведінка була незвичайною (фото)

Дослідники помітили величезну білу акулу біля узбережжя Міссісіпі під час рідкісної міграції в Мексиканській затоці — її поведінку розцінили як несподівану.

Величезна велика біла акула патрулювала води біля узбережжя Алабами в січні 2026 року, а тепер хижака несподівано помітили й біля узбережжя Міссісіпі. Перше спостереження відбулося приблизно в середині січня — 3,6-метрову самку, відому як Ернст, помітили біля узбережжя Галф-Шорс в Алабамі, після того, як спрацювала її супутникова мітка, пише Fox News.

Дослідники вважають, що це спостереження було однією з найзахідніших точок спостереження великих білих акул у Мексиканській затоці. Ба більше, поведінка хижака була розцінена як незвичайна.

Мітка показала, що акула перебувала недалеко від островів Шанделер, ланцюга бар'єрних островів в Американській затоці біля узбережжя Луїзіани. За словами вчених, близькість акули до берега є примітною і виходить за рамки того, що спостерігають серед великих білих акул у цьому регіоні.

Дослідницька група використовує супутникові мітки для відстеження переміщень Ернст Фото: SWNS

За словами дослідників з Американської морської дослідницької групи OCEARCH, їм вдалося помітити Ернст у жовтні 2025 року в затоці Махон, Нова Шотландія. Далі вчені спостерігали, як самка почала свою тривалу прибережну міграцію — загалом вона подолала тисячі кілометрів уздовж східного узбережжя США.

Засновник і керівник експедиції OCEARCH Кріс Фішер зазначив, що самка великої білої акули перебралася в південну частину штату Мен з Нової Шотландії, а далі переміщалася навколо Маямі та КІ-Веста, виходячи за межі Флоридського півострова. Учені зазначають, що такий рух самки акули на захід є рідкісним явищем для великих білих акул у Мексиканській затоці.

За словами Фішера, акула перемістилася в одну з найвіддаленіших частин регіону, де спостерігався рух на захід — для більшості акул це досить велика відстань. Відомо, що великі білі акули вибагливі у виборі місць проживання — як правило, вони переміщуються в районах з великою кількістю морського життя. Саме тому вчені були так здивовані, спостерігаючи хижака настільки близько до берега.

Як стверджують дослідники, Ернст, зображений на світлині, мігрував за тисячі кілометрів із Канади вздовж східного узбережжя США до Мексиканської затоки Фото: SWNS

Останні дані вказують на те, що самку акули знову було зафіксовано 30 січня близько 6 ранку того самого дня на південь від острова Хорн біля узбережжя Міссісіпі. Зазначимо, що OCEARCH відстежує інших великих білих акул в Атлантичному океані та Американській затоці за допомогою супутникових міток.

