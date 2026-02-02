Гігантську велику білу акулу помітили у несподіваному місці: її поведінка була незвичайною (фото)
Дослідники помітили величезну білу акулу біля узбережжя Міссісіпі під час рідкісної міграції в Мексиканській затоці — її поведінку розцінили як несподівану.
Величезна велика біла акула патрулювала води біля узбережжя Алабами в січні 2026 року, а тепер хижака несподівано помітили й біля узбережжя Міссісіпі. Перше спостереження відбулося приблизно в середині січня — 3,6-метрову самку, відому як Ернст, помітили біля узбережжя Галф-Шорс в Алабамі, після того, як спрацювала її супутникова мітка, пише Fox News.
Дослідники вважають, що це спостереження було однією з найзахідніших точок спостереження великих білих акул у Мексиканській затоці. Ба більше, поведінка хижака була розцінена як незвичайна.
Мітка показала, що акула перебувала недалеко від островів Шанделер, ланцюга бар'єрних островів в Американській затоці біля узбережжя Луїзіани. За словами вчених, близькість акули до берега є примітною і виходить за рамки того, що спостерігають серед великих білих акул у цьому регіоні.
За словами дослідників з Американської морської дослідницької групи OCEARCH, їм вдалося помітити Ернст у жовтні 2025 року в затоці Махон, Нова Шотландія. Далі вчені спостерігали, як самка почала свою тривалу прибережну міграцію — загалом вона подолала тисячі кілометрів уздовж східного узбережжя США.
Засновник і керівник експедиції OCEARCH Кріс Фішер зазначив, що самка великої білої акули перебралася в південну частину штату Мен з Нової Шотландії, а далі переміщалася навколо Маямі та КІ-Веста, виходячи за межі Флоридського півострова. Учені зазначають, що такий рух самки акули на захід є рідкісним явищем для великих білих акул у Мексиканській затоці.
За словами Фішера, акула перемістилася в одну з найвіддаленіших частин регіону, де спостерігався рух на захід — для більшості акул це досить велика відстань. Відомо, що великі білі акули вибагливі у виборі місць проживання — як правило, вони переміщуються в районах з великою кількістю морського життя. Саме тому вчені були так здивовані, спостерігаючи хижака настільки близько до берега.
Останні дані вказують на те, що самку акули знову було зафіксовано 30 січня близько 6 ранку того самого дня на південь від острова Хорн біля узбережжя Міссісіпі. Зазначимо, що OCEARCH відстежує інших великих білих акул в Атлантичному океані та Американській затоці за допомогою супутникових міток.
