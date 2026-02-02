Под толщей воды скрыт туннель длиной 524 км: что породило самую длинную в мире подводную пещеру

На некоторое время самая длинная в мире подводная пещерная система утратила свое лидерство, но недавнее исследование подтверждает, что мексиканская пещера Окс-Бель-Ха официально является самой длинной на Земле.

Наш вид обитает на Земле уже около 300 000 лет, и все же нам невероятно мало известно о нашей собственной планете — на самом деле, меньше, чем о Луне или даже Марсе. Причиной тому тот факт, что около 66% поверхности нашей планеты покрывает океан: исследование 2025 года показало, что нам визуально удалось наблюдать менее 0,001% морского дна, пишет IFLScience.

В результате мы обитаем в мире постоянных сюрпризов: вулканы опровергают наши представления о суше, тектонические плиты скрываются на морском дне, а некоторые водопады способны ниспадать вверх. Одним из таких чудес также считается обширная сеть подводных пещер, скрытая под толщей воды у полуострова Юкатан на юго-востоке Мексики.

Сегодня Кинтана-Роо на полуострове Юкатан в Мексике — популярное место для туризма. По словам исследователей, этот район начал рассматриваться иностранцами как потенциальное место отдыха лишь в 1970-х годах. Это произошло благодаря инициативе Мексиканского совета по туризму, направленной на превращение ранее практически нетронутого региона в оживленный международный курорт.

По словам исследователя пещер и инструктора по дайвингу Кристофа Ле Майо, сегодня в Кинтана-Роо изучено множество подводных пещерных систем. Причем большинство из них сосредоточены в узком периметре вокруг таких мест, как Тулум, Акумаль и Пуэрто-Авентурас. Самыми крупными из них считаются:

Окс Бель Ха;

Нохоч На Чич;

Дос Охос;

Наханраль.

На первый взгляд, все эти пещерные системы довольно похожи: они возникли в результате одних и тех же процессов — все пещеры были высечены из нижележащего известняка эонами кислотных дождевых вод, разъедающих в них карбонат кальция. Позже их затопило поднимающимся уровнем океана в конце последнего ледникового максимума. И все же, по словам Ле Майо, несмотря на схожесть, эти пещерные системы представляют собой отдельные миры, отмеченные характерными геологическими формациями и гидрологическими особенностями.

Исследователи отмечают, что доступ к этим подводным пещерам сегодня возможен лишь через природные ямы и карстовые провалы. Увы, к ним часто трудно добраться, а исследовать еще сложнее.

Отмечается, что под землей в Кинтана-Роо насчитывается более 400 известных пещер и пещерных систем, и из этого огромного числа Окс Бель Ха первоначально считалась одним из наименее интересных вариантов.

По словам ученых, изначально экспертов отпугнула группа небольших, сложных и непривлекательных туннелей в том месте, где к пещере проще всего добраться. Потребовалось два года, прежде чем ученые взялись всерьез исследовать это место после его первоначального открытия. Изначально казалось, что длина пещеры достигает десятков километров, позже оказалось, что речь идет о сотнях километров. В конце концов, ученые пришли к выводу, что Окс-Бель-Ха — самая длинная подводная пещерная система в мире.

В 2018 году спелеологи обнаружили связь между пещерой Сак Актун и другой пещерной системой, 84-километровой Дос Ойос. В результате Окс-Бель-Ха сместили с пьедестала, но совсем ненадолго — в 2023 году исследователи совершили прорыв, открыв неизведанный ранее уголок пещерной системы. В результате длина пещерной системы Окс-Бель-Ха достигла 524 километров, что вернуло ей титул самой длинный подводной пещеры в мире.

