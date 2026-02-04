50 лет назад редкая птица издала душераздирающий крик и исчез: с тех пор не видели ни одну (аудио)

Истории о вымирании видов всегда трагичны, однако исчезновение кауайской медоеды — особенно душераздирающий пример. Исследователи опубликовали последнюю запись криков птиц.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и многие из них уже исчезли по целому ряду причин — болезни, утрата среды обитания или прямое воздействие человека. Однако пример кауайской медоеды с Гавайев, по словам ученых, является особенно трагичным, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кауайская медоеда считалась самым маленьким из пяти известных видов гавайских медоедов и обитала на гавайском острове Кауаи. Представители этого вида представляли собой маленьких черных птиц длиной около 20 сантиметров, отличительной чертой которых были желтые перья на лапах. По словам ученых, этот вид был сладкоежкой и в основном питался цветами — птицы используют для питания специальный язык и слегка изогнутый вниз клюв, что помогает им извлекать нектар.

Відео дня

К сожалению, потеря среды обитания в сочетании с переносчиками болезней, такими как комары, и хищничеством инвазивных видов, таких как крысы и свиньи нанесла ущерб популяции. Еще одной проблемой стали ураганы, обрушившиеся на остров — штормы повалили деревья с дуплами, которые птицы использовали для гнездования, а также уничтожили обширные участки богатых пищей лесов. В результате сокращения популяции уже в 1967 году птиц внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Увы, за десятилетия исследований ученым так и не удалось обнаружить представителей этого вида, а потому в 2000 году кауайских медоед объявили вымершими. По словам исследователей, неизвестно точно, когда птиц в последний раз видели и регистрировали, однако считается, что они исчезли из поля зрения примерно в середине-конце 1980-х годов. Однако считается, что последнее наблюдение этого вида произошло в 1985 году.

Спустя год после этого последнего наблюдения орнитолог Джим Якби сделал, как считается, последнюю в истории запись крика кауайской медоеды — аудио было записано на болоте Алакаи.

К сожалению, запись содержит лишь половину песни. Исследования показывают, что кауайские модоеды были очень голосистыми птицами, использовавшими свою песню как для привлечения партнера, так и для преодоления расстояний в густом лесу.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые изучили мозг птиц, живших 80 млн лет назад. Помогла черепная коробка и 3D моделирование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вернули в дикую природу "вымерших" попугаев.