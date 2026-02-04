50 років тому рідкісний птах видав несамовитий крик і зник: відтоді не бачили жодного (аудіо)

Історії про вимирання видів завжди трагічні, проте зникнення кауайської медоїди — особливо несамовитий приклад. Дослідники опублікували останній запис криків птахів.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, і багато хто з них уже зник через цілу низку причин — хвороби, втрата середовища існування або прямий вплив людини. Однак приклад кауайської медоїди з Гаваїв, за словами вчених, є особливо трагічним, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кауайська медоїда вважалася найменшим з п'яти відомих видів гавайських медоїдів і мешкала на гавайському острові Кауаї. Представники цього виду були маленькими чорними птахами завдовжки близько 20 сантиметрів, відмінною рисою яких було жовте пір'я на лапах. За словами вчених, цей вид був ласуном і здебільшого харчувався квітами — птахи використовують для харчування спеціальний язик і злегка вигнутий донизу дзьоб, що допомагає їм витягувати нектар.

Відео дня

На жаль, втрата середовища проживання в поєднанні з переносниками хвороб, такими як комарі, і хижацтвом інвазивних видів, таких як щури й свині завдала шкоди популяції. Ще однією проблемою стали урагани, що обрушилися на острів — шторми повалили дерева з дуплами, які птахи використовували для гніздування, а також знищили великі ділянки багатих їжею лісів. Унаслідок скорочення популяції вже 1967 року птахів внесли до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

На жаль, за десятиліття досліджень вченим так і не вдалося виявити представників цього виду, а тому 2000 року кауайських медоїдів оголосили вимерлими. За словами дослідників, невідомо достеменно, коли птахів востаннє бачили та реєстрували, проте вважається, що вони зникли з поля зору приблизно в середині-кінці 1980-х років. Однак вважається, що останнє спостереження цього виду відбулося 1985 року.

Через рік після цього останнього спостереження орнітолог Джим Якбі зробив, як вважається, останній в історії запис крику кауайської медоїди — аудіо записали на болоті Алакаї.

На жаль, запис містить лише половину пісні. Дослідження показують, що кауайські модоїди були дуже голосистими птахами, які використовували свою пісню як для приваблення партнера, так і для подолання відстаней у густому лісі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вивчили мозок птахів, які жили 80 млн років тому. Допомогла черепна коробка і 3D моделювання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені повернули в дику природу "вимерлих" папуг.