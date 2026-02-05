Разгадана тайна самой глубокой точки Атлантического океана: как образовалась гигантская пропасть

Поверхность нашей планеты покрыта огромным количеством гигантских каньонов. Исследователям уже известно, как образовались те, что можно увидеть на суше, однако происхождение тех, что скрыты под толщей воды, долгое время оставалось загадкой.

На суше гигантские каньоны, подобные Большому каньону, обычно являются результатом медленного течения рек, которые в течение тысяч, а то и миллионов, лет измельчают горные породы в осадочные. Однако в глубоком океане, покрывающем большую часть поверхности Земли, нет такого постоянного поверхностного течения, прорезающего долины в твердой скальной породе. И все же, под толщей воды скрываются гигантские каньоны, пишет SciTechDaily.

Нам мало известно о том, что скрыто под толщей воды в земных океанах, однако данные указывают, что на морском дне все еще находятся гигантские пропасти, затмевающие многие известные ландшафты над водой. Одним из самых впечатляющих считается комплекс Королевской впадины, расположенный примерно в 1000 километрах от Португалии.

Этот комплекс представляет собой не один разрез на морском дне, а широкую систему параллельных впадин и глубоких бассейнов, простирающихся примерна на 500 километров. Причем Пик-Дип на восточном конце отмечает одно из самых глубоких мест Атлантического океана.

Десятилетиями ученые пытались понять, что именно могло создать образование такого масштаба посреди океанического бассейна. В новом исследовании международная группа ученых под руководством Центра океанологических исследований имени Гельмгольца обнаружила тесную связь между медленно движущимися тектоническими плитами на поверхности и тепловой активностью далеко под ними.

По словам ведущего автора исследования, морского геолога, доктора Антье Дюркефельдена, ранее предполагалось, что тектонические процессы, вероятно, сыграли ключевую роль в формировании Королевской впадины. Теперь им с коллегами впервые удалось понять, почему эта замечательная структура развилась именно в этом месте.

Ученые считают, что примерно от 37 до 24 миллионов лет назад эта часть Северной Атлантики на короткое время стала пограничной зоной между Европейской и Африканской плитами. Вместо того чтобы одна плита просто скользила мимо другой, кора здесь разрывалась и раскалывалась. Данные также указывают на то, что разделение происходило с востока на запад, как будто открывалась молния.

Команда также обнаружила, что земная кора в этом регионе была необычной еще до того, как достигла границы тектонических плит. Она была толще типичной океанической коры и подвергалась сильному нагреву, что может изменить деформацию горных пород под напряжением.

Наиболее вероятной причиной, по мнению ученых, стало поднятие горячего материала из Мантии Земли — мантийного плюма, который действует как долгоживущий канал передачи тепла из глубин планеты. Считается, что этот признак плюма, вероятно, является ранней ветвью современного мантийного плюма Азорских островов, предполагая, что активность глубинной мантии могла способствовать "подготовке" этого района.

