Розгадано таємницю найглибшої точки Атлантичного океану: як утворилася гігантська прірва

Поверхня нашої планети вкрита величезною кількістю гігантських каньйонів. Дослідникам уже відомо, як утворилися ті, що можна побачити на суходолі, проте походження тих, що сховані під товщею води, довгий час залишалося загадкою.

На суші гігантські каньйони, подібні до Великого каньйону, зазвичай є результатом повільної течії річок, які протягом тисяч, а то й мільйонів років подрібнюють гірські породи на осадові. Однак у глибокому океані, що вкриває більшу частину поверхні Землі, немає такої постійної поверхневої течії, що прорізає долини у твердій скельній породі. І все ж, під товщею води ховаються гігантські каньйони, пише SciTechDaily.

Нам мало відомо про те, що приховано під товщею води в земних океанах, проте дані вказують, що на морському дні все ще знаходяться гігантські прірви, які затьмарюють багато відомих ландшафтів над водою. Одним із найбільш дивовижних вважається комплекс Королівської западини, розташований приблизно за 1000 кілометрів від Португалії.

Цей комплекс являє собою не один розріз на морському дні, а широку систему паралельних западин і глибоких басейнів, що простягаються приблизно на 500 кілометрів. Причому Пік-Діп на східному кінці відзначає одне з найглибших місць Атлантичного океану.

Десятиліттями вчені намагалися зрозуміти, що саме могло створити утворення такого масштабу посеред океанічного басейну. У новому дослідженні міжнародна група вчених під керівництвом Центру океанологічних досліджень імені Гельмгольца виявила тісний зв'язок між повільно рухомими тектонічними плитами на поверхні й тепловою активністю далеко під ними.

За словами провідного автора дослідження, морського геолога, доктора Антьє Дюркефельдена, раніше передбачалося, що тектонічні процеси, ймовірно, зіграли ключову роль у формуванні Королівської западини. Тепер їм із колегами вперше вдалося зрозуміти, чому ця чудова структура розвинулася саме в цьому місці.

Учені вважають, що приблизно від 37 до 24 мільйонів років тому ця частина Північної Атлантики на короткий час стала прикордонною зоною між Європейською та Африканською плитами. Замість того щоб одна плита просто ковзала повз іншу, кора тут розривалася і розколювалася. Дані також вказують на те, що поділ відбувався зі сходу на захід, ніби відкривалася блискавка.

Команда також виявила, що земна кора в цьому регіоні була незвичайною ще до того, як досягла кордону тектонічних плит. Вона була товщою за типову океанічну кору і піддавалася сильному нагріванню, що може змінити деформацію гірських порід під напругою.

Найімовірнішою причиною, на думку вчених, стало підняття гарячого матеріалу з мантії Землі — мантійного плюму, який діє як довготривалий канал передачі тепла з глибин планети. Вважається, що ця ознака плюму, ймовірно, є ранньою гілкою сучасного мантійного плюму Азорських островів, припускаючи, що активність глибинної мантії могла сприяти "підготовці" цього району.

