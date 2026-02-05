Названо самое долгоживущее насекомое в мире: почти полсотни лет существует в форме личинки

Взглянув на насекомых может показаться, что большинство из них недолговечны. Однако на самом деле продолжительность некоторых насекомых исчисляется даже не годами, а десятилетиями.

Рекорд по продолжительности жизни среди насекомых сегодня принадлежит золотистому жуку-златке (Buprestis aurulenta), который может дожить до невероятных 50 лет. Впрочем, большую часть жизни представители этого вида проводят в личиночной форме, а взрослые особи живут всего несколько месяцев, пишет Science Focus.

Buprestis aurulenta (золотистая златка) — вид жуков из Северной Америки, известных своей способностью к экстремально долгому развитию личинок внутри древесины — некоторые особи могут проводить в таком состоянии около 50 лет. По словам ученых, представители этого вида имеют характерный блестящий зелено-золотистый цвет и могут достигать около 16-20 миллиметров в длину. Как правило, они обитают в хвойных лесах и питаются древесиной, часто повреждая строительные конструкции.

Предыдущие исследования показали, что личинки жуков-златок способны развиваться в сухой древесине десятилетиями, что делает их одними из самых долгоживущих насекомых. Личинки являются ксилофагами — питаются хвойными породами, проделывая ходы внутри, что часто приводит к порче материалов.

Вид широко распространен в западной части Северной Америки и известен своей способностью выходить из мебели или деревянных элементов отделки спустя годы после постройки — поэтому их считают скрытыми вредителями.

К слову, если говорить о насекомых с самой долгой задокументированной продолжительностью жизни взрослых особей — это муравьи и термиты. Например, по словам ученых, королевы черного садового муравья (Lasius niger) способны жить до 28 лет в лабораторных колониях, а королевы термитов-фуражиров (Macrotermes) живут до 20 лет.

