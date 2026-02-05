Названо найдовгоживучішу комаху у світі: майже півсотні років існує у формі личинки

Поглянувши на комах, може здатися, що більшість із них недовговічні. Однак насправді тривалість деяких комах обчислюється навіть не роками, а десятиліттями.

Рекорд за тривалістю життя серед комах сьогодні належить золотистому жуку-златці (Buprestis aurulenta), який може дожити до неймовірних 50 років. Утім, більшу частину життя представники цього виду проводять у личинковій формі, а дорослі особини живуть лише кілька місяців, пише Science Focus.

Buprestis aurulenta (золотиста златка) — вид жуків із Північної Америки, відомих своєю здатністю до екстремально тривалого розвитку личинок усередині деревини — деякі особини можуть проводити в такому стані близько 50 років. За словами вчених, представники цього виду мають характерний блискучий зелено-золотистий колір і можуть сягати близько 16-20 міліметрів у довжину. Як правило, вони мешкають у хвойних лісах і харчуються деревиною, часто пошкоджуючи будівельні конструкції.

Попередні дослідження показали, що личинки жуків-златок здатні розвиватися в сухій деревині десятиліттями, що робить їх одними з найбільш довгоживучих комах. Личинки є ксилофагами — харчуються хвойними породами, проробляючи ходи всередині, що часто призводить до псування матеріалів.

Вид широко поширений у західній частині Північної Америки й відомий своєю здатністю виходити з меблів або дерев'яних елементів оздоблення через роки після побудови — тому їх вважають прихованими шкідниками.

До слова, якщо говорити про комах із найдовшою задокументованою тривалістю життя дорослих особин — це мурахи та терміти. Наприклад, за словами вчених, королеви чорної садової мурахи (Lasius niger) здатні жити до 28 років у лабораторних колоніях, а королеви термітів-фуражирів (Macrotermes) живуть до 20 років.

