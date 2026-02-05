Жуткая "корона": в Японии замечен олень носящий на рогах голову соперника (фото)

Финалистом премии "Выбор народа" 2026 года стала фотография пятнистого оленя с крупным предметом, застрявшим в его рогах. Приглядевшись, исследователи обнаружили, что этот предмет — не что иное, как разложившаяся голова соперника.

В феврале Лондонский музей естественной истории подводит итоги премии "Выбор народа". На этот раз финалистом стала одна из самых жутких фотографий в истории — на снимке запечатлен крупный пятнистый олень с предметом, застрявшим в его рогах, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Детальное изучение снимка показало, что крупный предмет, застрявший в рогах пятнистого оленя — не пучок листьев и грязи, и вовсе не случайный мусор, оставленный людьми. На самом деле в рогах пятнистого оленя застряло не что иное, как разложившаяся голова другого пятнистого оленя.

Исследователи считают, что олень получил свой гротескный трофей после драки с другим самцом за самку. Вероятно, соперник погиб во время боя, а его рога застряли в рогах победителя. Очевидцы также утверждают, что выживший олень несколько дней таскал за собой труп, пока его голова в конце концов не оторвалась от тела.

Пятнистый олень несет отрубленную голову самца-соперника, который, по всей видимости, погиб в бою Фото: Kohei Nagira

По словам сотрудников Лондонского музея естественной истории, фото было сделано Кохеем Нагирой на Хоккайдо, Япония. Автор считает, что снимок показывает неразрывную связь жизни и смерти. Фото получило название "Бесконечная борьба" и вошла в число 24 финалистов премии Nuveen "Выбор народа" за лучшую фотографию дикой природы 2026 года.

Отметим, что пятнистые олени — грациозные животные, которых в Китае также называют "олень-цветок". Летом шерсть животных приобретает ярко-рыжий оттенок с четкими белыми пятнами, а зимой шерсть темнеет и стает гуще, приобретая темно-серый оттенок — пятна становятся менее заметными.

Длина оленей может достигать 160-180 сантиметров, высота в холке — около метра, а вес животных достигает от 75 до 130 килограммов. По словам исследователей, рога есть только у самцов — они большие и скидываются ежегодно в конце весны.

Природный ареал пятнистых оленей охватывает Восточную Азию, в том числе Китай и Японию. К слову, пятнистые олени встречаются и в Украине — животные были завезены на территорию нашей страны в 20 столетии и успешно акклиматизировались. Исследователи отмечают что сегодня их можно встретить в заповедниках, например, на территории острова Хортица в Запорожье, или на специализированных фермах Закарпатья.

Напомним, ранее мы писали о том, что японские белки замечены за поеданием костей оленей: зачем им это.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что грызуны эволюционируют, становясь плотоядными.