Моторошна "корона": в Японії помічено оленя, який носить на рогах голову суперника (фото)

Фіналістом премії "Вибір народу" 2026 року стала фотографія плямистого оленя з великим предметом, що застряг у його рогах. Придивившись, дослідники виявили, що цей предмет — не що інше, як розкладена голова суперника.

У лютому Лондонський музей природної історії підбиває підсумки премії "Вибір народу". Цього разу фіналістом стала одна з наймоторошніших фотографій в історії — на знімку зображено великого плямистого оленя з предметом, що застряг у його рогах, пише Gizmodo.

Детальне вивчення знімка показало, що великий предмет, який застряг у рогах плямистого оленя — не пучок листя і бруду, і зовсім не випадкове сміття, залишене людьми. Насправді в рогах плямистого оленя застрягло не що інше, як голова іншого плямистого оленя, що розклалася.

Дослідники вважають, що олень отримав свій гротескний трофей після бійки з іншим самцем за самку. Ймовірно, суперник загинув під час бою, а його роги застрягли в рогах переможця. Очевидці також стверджують, що олень, який вижив, кілька днів тягав за собою труп, поки його голова зрештою не відірвалася від тіла.

Плямистий олень несе відрубану голову самця-суперника, який, очевидно, загинув у бою Фото: Kohei Nagira

За словами співробітників Лондонського музею природної історії, фото було зроблено Кохеєм Нагірою на Хоккайдо, Японія. Автор вважає, що знімок показує нерозривний зв'язок життя і смерті. Фото отримало назву "Нескінченна боротьба" і увійшло до числа 24 фіналістів премії Nuveen "Вибір народу" за найкращу фотографію дикої природи 2026 року.

Зазначимо, що плямисті олені — граціозні тварини, яких у Китаї також називають "олень-квітка". Влітку шерсть тварин набуває яскраво-рудого відтінку з чіткими білими плямами, а взимку шерсть темніє і стає густішою, набуваючи темно-сірого відтінку — плями стають менш помітними.

Довжина оленів може сягати 160-180 сантиметрів, висота в холці — близько метра, а вага тварин сягає від 75 до 130 кілограмів. За словами дослідників, роги є тільки в самців — вони великі та скидаються щороку наприкінці весни.

Природний ареал плямистих оленів охоплює Східну Азію, зокрема Китай і Японію. До слова, плямисті олені трапляються і в Україні — тварини були завезені на територію нашої країни у 20 столітті й успішно акліматизувалися. Дослідники зазначають, що сьогодні їх можна зустріти в заповідниках, наприклад, на території острова Хортиця в Запоріжжі, або на спеціалізованих фермах Закарпаття.

