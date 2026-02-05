Моторошна "корона": в Японії помічено оленя, який носить на рогах голову суперника (фото)
Фіналістом премії "Вибір народу" 2026 року стала фотографія плямистого оленя з великим предметом, що застряг у його рогах. Придивившись, дослідники виявили, що цей предмет — не що інше, як розкладена голова суперника.
У лютому Лондонський музей природної історії підбиває підсумки премії "Вибір народу". Цього разу фіналістом стала одна з наймоторошніших фотографій в історії — на знімку зображено великого плямистого оленя з предметом, що застряг у його рогах, пише Gizmodo.
Детальне вивчення знімка показало, що великий предмет, який застряг у рогах плямистого оленя — не пучок листя і бруду, і зовсім не випадкове сміття, залишене людьми. Насправді в рогах плямистого оленя застрягло не що інше, як голова іншого плямистого оленя, що розклалася.
Дослідники вважають, що олень отримав свій гротескний трофей після бійки з іншим самцем за самку. Ймовірно, суперник загинув під час бою, а його роги застрягли в рогах переможця. Очевидці також стверджують, що олень, який вижив, кілька днів тягав за собою труп, поки його голова зрештою не відірвалася від тіла.
За словами співробітників Лондонського музею природної історії, фото було зроблено Кохеєм Нагірою на Хоккайдо, Японія. Автор вважає, що знімок показує нерозривний зв'язок життя і смерті. Фото отримало назву "Нескінченна боротьба" і увійшло до числа 24 фіналістів премії Nuveen "Вибір народу" за найкращу фотографію дикої природи 2026 року.
Зазначимо, що плямисті олені — граціозні тварини, яких у Китаї також називають "олень-квітка". Влітку шерсть тварин набуває яскраво-рудого відтінку з чіткими білими плямами, а взимку шерсть темніє і стає густішою, набуваючи темно-сірого відтінку — плями стають менш помітними.
Довжина оленів може сягати 160-180 сантиметрів, висота в холці — близько метра, а вага тварин сягає від 75 до 130 кілограмів. За словами дослідників, роги є тільки в самців — вони великі та скидаються щороку наприкінці весни.
Природний ареал плямистих оленів охоплює Східну Азію, зокрема Китай і Японію. До слова, плямисті олені трапляються і в Україні — тварини були завезені на територію нашої країни у 20 столітті й успішно акліматизувалися. Дослідники зазначають, що сьогодні їх можна зустріти в заповідниках, наприклад, на території острова Хортиця в Запоріжжі, або на спеціалізованих фермах Закарпаття.
