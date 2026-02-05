Более серьезная угроза, чем повышение уровня моря: люди недооценили эту проблему

Исследователи пришли к выводу, что над человечеством нависла более серьезная климатическая проблема, чем повышение уровня моря.

Десятилетиями основные прибрежные риски, как считалось, были связаны с изменением климата и повышением уровня моря. Однако новое крупное глобальное исследование предполагает, что миллионы людей, живущих в речных дельтах, например жители Орлеана и Бангкока, вскоре могут столкнуться с новой угрозой, которая буквально разворачивается у них под ногами, пишет Science Focus.

Результаты нового анализа показывают, что во многих регионах земного шара сама земля опускается. Более того, во многих местах это происходит в разы быстрее, чем поднимается уровень океана.

В ходе исследования ученые использовали спутниковый радар для отслеживания мельчайших изменений на поверхности планеты. Результаты указывают на то, что более половины речных дельтовых регионов мира сегодня опускаются. Во многих наиболее густонаселенных дельтах планеты именно это постепенное опускание, а не только повышение уровня моря, теперь является доминирующим фактором риска наводнений.

По словам соавтора исследования, специалиста по прибрежным зонам из Университета Саутгемптона, профессора Роберта Николлса, результаты их с коллегами работы являются настоящим призыв к действию. Фактически, до этого момента никто не имел глобального представления о проблеме проседания дельт. Новое исследование показывает, насколько широко распространена эта проблема, и действительно подчеркивает необходимость реагирования на нее.

Известно, что речные дельты занимают всего около 1% площади суши Земли, при этом обеспечивая от 350 до 500 миллионов человек, включая некоторые из крупнейших городов мира и самые продуктивные сельскохозяйственные угодья. Они также являются центрами, экологическими очагами и жизненно важными источниками продовольствия. Но, по словам ученых, они хрупки по своей природе.

Дельты образуются из рыхлых, насыщенных водой отложений, накапливающихся в течение тысяч лет. В результате даже без вмешательства людей эти отложения медленно уплотняются под собственным весом, вызывая постепенное проседание. Ранее это естественное проседание компенсировалось регулярными наводнениями, пополнявшими землю свежими отложениями. Однако современное развитие изменило этот баланс.

В новом исследовании ученые проанализировали спутниковые снимки измерения в 40 крупных речных дельтах в период с 2014 по 2023 год и создали первую в мире высокоточную глобальную картину того, как быстро поднимается или опускается земля в масштабах всей дельты. Результаты оказались поразительными: минимум 35% дельтовой земли в настоящее время опускается, а в большинстве дельт более половины поверхности опускается.

В 18 из 40 изученных речных дельт в среднем земля опускается быстрее, чем поднимается местный уровень моря. И почти в каждой дельте ученые обнаружили очаги, где земля опускается быстрее, чем происходит как региональный, так и глобальный подъем уровня моря. В Азии, Африке, Европе и Америке повторяется та же закономерность: относительный уровень моря повышается не только из-за расширения океанов, но и из-за опускания земли.

Ученые также рассмотрели три антропогенных фактора, которые вызывают опускание земли:

добыча грунтовых вод;

уменьшение поступления наносов;

расширение городов.

Наиболее существенным фактором, по словам ученых, является откачка грунтовых вод.

