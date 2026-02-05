Серйозніша загроза, ніж підвищення рівня моря: люди недооцінили цю проблему

Дослідники дійшли висновку, що над людством нависла серйозніша кліматична проблема, ніж підвищення рівня моря.

Десятиліттями основні прибережні ризики, як вважалося, були пов'язані зі зміною клімату і підвищенням рівня моря. Однак нове велике глобальне дослідження припускає, що мільйони людей, які живуть у річкових дельтах, як-от жителі Орлеана і Бангкока, незабаром можуть зіткнутися з новою загрозою, яка буквально розгортається у них під ногами, пише Science Focus.

Результати нового аналізу показують, що в багатьох регіонах земної кулі сама земля опускається. Ба більше, у багатьох місцях це відбувається в рази швидше, ніж підіймається рівень океану.

Під час дослідження вчені використовували супутниковий радар для відстеження найдрібніших змін на поверхні планети. Результати вказують на те, що більше ніж половина річкових дельтових регіонів світу сьогодні опускаються. У багатьох найбільш густонаселених дельтах планети саме це поступове опускання, а не лише підвищення рівня моря, тепер є домінантним чинником ризику повеней.

За словами співавтора дослідження, фахівця з прибережних зон з Університету Саутгемптона, професора Роберта Ніколлса, результати їхньої з колегами роботи є справжнім заклик до дії. Фактично, до цього моменту ніхто не мав глобального уявлення про проблему просідання дельт. Нове дослідження показує, наскільки широко поширена ця проблема, і справді підкреслює необхідність реагування на неї.

Відомо, що річкові дельти займають лише близько 1% площі суходолу Землі, при цьому забезпечуючи від 350 до 500 мільйонів людей, включно з деякими з найбільших міст світу і найпродуктивнішими сільськогосподарськими угіддями. Вони також є центрами, екологічними осередками й життєво важливими джерелами продовольства. Але, за словами вчених, вони крихкі за своєю природою.

Дельти утворюються з пухких, насичених водою відкладень, що накопичуються протягом тисяч років. У результаті навіть без втручання людей ці відкладення повільно ущільнюються під власною вагою, викликаючи поступове просідання. Раніше це природне просідання компенсувалося регулярними повенями, які поповнювали землю свіжими відкладеннями. Однак сучасний розвиток змінив цей баланс.

У новому дослідженні вчені проаналізували супутникові знімки вимірювання в 40 великих річкових дельтах у період з 2014 до 2023 року та створили першу у світі високоточну глобальну картину того, як швидко підіймається або опускається земля в масштабах усієї дельти. Результати виявилися дивовижними: щонайменше 35% дельтової землі наразі опускається, а в більшості дельт понад половину поверхні опускається.

У 18 із 40 вивчених річкових дельт у середньому земля опускається швидше, ніж підіймається місцевий рівень моря. І майже в кожній дельті вчені виявили осередки, де земля опускається швидше, ніж відбувається як регіональний, так і глобальний підйом рівня моря. В Азії, Африці, Європі та Америці повторюється та сама закономірність: відносний рівень моря підвищується не тільки через розширення океанів, а й через опускання землі.

Вчені також розглянули три антропогенні чинники, які спричиняють опускання землі:

видобуток ґрунтових вод;

зменшення надходження наносів;

розширення міст.

Найсуттєвішим фактором, за словами вчених, є відкачування ґрунтових вод.

