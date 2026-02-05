Фантом в "космосе": в глубинах океана запечатлели "танец" гигантской призрачной медузы (видео)

Во время последней глубоководной экспедиции ученым удалось получить сразу несколько редких кадров: во-первых, они запечатлели первого в Аргентине глубоководного падения кита, во-вторых, стали свидетелями танца призрачной медузы.

Научно-исследовательское судно "Фалкор" Института океанологии Шмидта вернулось из последней экспедиции не с пустыми руками: подводный аппарат "СуБастиан" совершил погружение вдоль побережья Аргентины и предоставил невероятные результаты исследований и изображения жизни на континентальном шельфе страны, пишет IFLScience.

Во время экспедиции команда проплыла вдоль всей береговой линии и обнаружила самый большой из известных коралловых рифов Bathelia candida в океане. Исследователи также выявили 28 предполагаемых новых видов, среди которых черви, кораллы, морские улитки и многие другие.

По словам соавтора экспедиции, доктора Марии Эмилии Браво из Университета Буэнос-Айреса, они с коллегами не ожидали увидеть такой уровень биоразнообразия в аргентинских глубоководных районах. Данные указывают на то, что коралловый риф Бателия занимает площадь около 0,4 квадратных километра.

Однако это далеко не все открытия, которые удалось сделать ученым. Команда исследовательского судна также стала свидетелем первого в Аргентине глубоководного падения кита на глубину 3 890 метров. Отметим, что падения китов создают временную экосистему, поскольку множество различных видов приплывают, чтобы питаться тушей — в том числе ученые заметили осьминогов, акул и крабов.

Исследователи также стали свидетелями призрачного явления фантомной медузы. Известно, что эти морские гиганты могут достигать невероятных 10 метров в длину. По словам другого соавтора исследования, доктора Мелисы Фернандес Северини, в общей сложности им с коллегами удалось собрать невероятное количество химических, физических и биологических образцов.

Впрочем, были и неприятные находки: команда также обнаружила на морском дне мусор и пластиковые рыболовные сети. Примечательно, что они даже нашли видеокассету VHS с корейской наклейкой на боковой стороне, что вызывает вопросы о том, как она оказалась в аргентинских водах.

