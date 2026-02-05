Фантом у "космосі": у глибинах океану зафіксували "танець" гігантської примарної медузи (відео)

Під час останньої глибоководної експедиції вченим вдалося отримати одразу кілька рідкісних кадрів: по-перше, вони зафіксували перше в Аргентині глибоководне падіння кита, по-друге, стали свідками танцю примарної медузи.

Науково-дослідне судно "Фалкор" Інституту океанології Шмідта повернулося з останньої експедиції не з порожніми руками: підводний апарат "Субастіан" здійснив занурення уздовж узбережжя Аргентини та надав неймовірні результати досліджень і зображення життя на континентальному шельфі країни, пише IFLScience.

Під час експедиції команда пропливла вздовж усієї берегової лінії й виявила найбільший з відомих коралових рифів Bathelia candida в океані. Дослідники також виявили 28 ймовірних нових видів, серед яких черв'яки, корали, морські равлики та багато інших.

За словами співавтора експедиції, доктора Марії Емілії Браво з Університету Буенос-Айреса, вони з колегами не очікували побачити такий рівень біорізноманіття в аргентинських глибоководних районах. Дані вказують на те, що кораловий риф Бателія займає площу близько 0,4 квадратного кілометра.

Однак це далеко не всі відкриття, які вдалося зробити вченим. Команда дослідницького судна також стала свідком першого в Аргентині глибоководного падіння кита на глибину 3 890 метрів. Зазначимо, що падіння китів створюють тимчасову екосистему, оскільки безліч різноманітних видів припливають, щоб харчуватися тушею — серед них вчені помітили восьминогів, акул і крабів.

Дослідники також стали свідками примарного явища фантомної медузи. Відомо, що ці морські гіганти можуть досягати неймовірних 10 метрів у довжину. За словами іншого співавтора дослідження, доктора Меліси Фернандес Северіні, загалом їм із колегами вдалося зібрати неймовірну кількість хімічних, фізичних і біологічних зразків.

Утім, були й неприємні знахідки: команда також виявила на морському дні сміття і пластикові рибальські сітки. Примітно, що вони навіть знайшли відеокасету VHS з корейською наклейкою на бічній стороні, що викликає питання про те, як вона опинилася в аргентинських водах.

