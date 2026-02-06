Магнитные бури 7-8 февраля: Землю может накрыть шторм от корональной дыры на Солнце

В эти выходные солнечная активность может вызвать магнитные волнения на Земле. Впрочем, их мощность будет невысокой и малозаметной.

О магнитной буре 7-8 февраля предупреждает Британская геологическая служба. По ее данным, в эти дни геомагнитная активность должна быть относительно спокойной, однако с небольшой вероятностью можно ожидать шторма уровня G1.

В службе отметили, что сейчас скорость солнечного ветра повышена из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры. В течение ближайших дней она должна несколько снизиться.

Геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней должна быть спокойной, однако остается вероятность эпидозической повышенной активности из-за остаточных эффектов корональной дыры с кратковременным достижением пика на стадии бури G1.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни от Британской геологической службы Фото: скриншот

По прогнозу ресурса Meteoagent, геомагнитная активность 7 февраля будет иметь К-индекс 4 (желтый уровень) — такие возмущения магнитного поля не будут заметными для людей. 8 февраля ожидается чуть более высокая активность с К-индексом 4,7 (уровень 5 уже считается "красным" и имеет более заметное влияние).

Отметим, шкала K-индекса варьируется от 0 до 9, а индекс от 5 указывает на значительную геомагнитную активность.

Прогноз солнечных вспышек и магнитных бурь в феврале 2026 года Фото: скриншот

Прогноз может измениться, поскольку данные обновляются каждые три часа.

На что влияют магнитные бури

Геомагнитными бурями (также известны как электромагнитные) называют мощные возмущения в магнитосфере Земли. Их вызывает взаимодействие магнитного поля планеты с солнечными ветрами и интенсивными высвобождениями энергии Солнца.

Сильные магнитные бури могут влиять на технологические системы и природные по всей планете и вызывать:

нарушение работы спутниковой связи и систем GPS;

помехи в работе электросетей и электрических систем и масштабные отключения электроэнергии;

повышенное радиационное воздействие на самолеты на большой высоте.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать слабость, головную боль, головокружение, повышение или понижение артериального давления и изменения в сердцебиении.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитных колебаний, специалисты рекомендуют придерживаться полноценного режима сна, избегать перегрузок, ограничить употребление жирной пищи, кофе и алкоголя и пить больше воды и травяных чаев, чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, 4 февраля огромное пятно на Солнце вызвало радиоблекаут в Европе и магнитную бурю уровня G1.

Также СМИ рассказывали, грозят ли сильные магнитные бури Земле в 2026 году. По прогнозам ученых, спад активности Солнца будет продолжаться, однако это не означает, что солнечных вспышек и корональных выбросов массы звезды не будет происходить. В 2026 году можно будет увидеть вспышки класса Х10 и выше.