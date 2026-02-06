Магнітні бурі 7-8 лютого: Землю може накрити шторм від корональної діри на Сонці

Цими вихідними сонячна активність може спричинити магнітні заворушення на Землі. Втім, їхня потужність буде невисокою та малопомітною.

Про магнітну бурю 7-8 лютого попереджає Британська геологічна служба. За її даними, у ці дні геомагнітна активність має бути відносно спокійною, проте з невеликою ймовірністю можна очікувати шторму рівня G1.

В службі зазначили, що наразі швидкість сонячного вітру підвищена через вплив високошвидкісного потоку корональної діри. Протягом найближчих днів вона має дещо знизитися.

Геомагнітна активність протягом наступних кількох днів повинна бути спокійною, проте лишається ймовірність епідозичної підвищеної активності через залишкові ефекти корональної діри з короткочасним досягненням піку на стадії бурі G1.

Відео дня

Прогноз магнітних бур на найближчі дні від Британської геологічної служби Фото: скриншот

За прогнозом ресурсу Meteoagent, геомагнітна активність 7 лютого матиме К-індекс 4 (жовтий рівень) — такі збурення магнітного поля не будуть помітними для людей. 8 лютого очікується трохи вища активність з К-індексом 4,7 (рівень 5 уже вважається "червоним" та має більш помітний вплив).

Зазначимо, шкала K-індексу варіюється від 0 до 9, а індекс від 5 вказує на значну геомагнітну активність.

Прогноз сонячних спалахів і магнітних бур у лютому 2026 року Фото: скриншот

Прогноз може змінитися, оскільки дані оновлюються кожні три години.

На що впливають магнітні бурі

Геомагнітними бурями (також відомі як електромагнітні) називають потужні збурення в магнітосфері Землі. Їх спричиняє взаємодія магнітного поля планети з сонячними вітрами та інтенсивними вивільненнями енергії Сонця.

Сильні магнітні бурі можуть впливати на технологічні системи та природні по всій планеті та спричиняти:

порушення роботи супутникового зв'язку та систем GPS;

перешкоди в роботі електромереж та електричних систем та масштабні відключення електроенергії;

підвищений радіаційний вплив на літаки на великій висоті.

Метеозалежні люди під час магнітних бур можуть відчувати слабкість, головний біль, запаморочення, підвищення чи пониження артеріального тиску та зміни в серцебитті.

Щоб зменшити вплив геомагнітних коливань, фахівці рекомендують дотримуватися повноцінного режиму сну, уникати перевантажень, обмежити вживання жирної їжі, кави та алкоголю та пити більше води й трав'яних чаїв, частіше гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, 4 лютого величезна пляма на Сонці спричинила радіоблекаут у Європі та магнітну бурю рівня G1.

Також ЗМІ розповідали, чи загрожують сильні магнітні бурі Землі у 2026 році. За прогнозами науковців, спад активності Сонця триватиме, проте це не означає, що сонячних спалахів і корональних викидів маси зірки не відбуватиметься. 2026 року можна буде побачити спалахи класу Х10 і вище.