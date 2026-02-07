События VII века глазами современников: в Синае нашли забытую христианскую рукопись

Во время исследования оцифрованных рукописей с Синайского полуострова, ученые обнаружили христианскую хронику VIII. Эта рукопись стала редким свидетельством времен возвышения ислама.

Недавно обнаруженная христианская хроника начала VIII века дала новое представление о периоде, ознаменовавшемся значительными политическими и религиозными изменениями. Рукопись дает редкую возможность увидеть, как переход от поздней античности к подъему ислама фиксировался почти в то же время, когда они происходили, пишет HeritageDaily.

Сначала текст был написан на сирийском языке, но потом его перевели на арабский. Сейчас его исследовали ученые из Австрийской академии наук в монастыре святой Екатерины в Египте.

Ученые датируют хронику примерно 712-713 годами н. э., что делает ее одним из древнейших известных христианских рассказов об арабо-исламской экспансии.

Адриан Пиртеа из Института средневековых исследований обнаружил этот труд во время просмотра оцифрованных рукописей Синая.

Он заявил: "С момента идентификации и предварительного анализа текста становится все более очевидным, что это ранее неизвестная христианская вселенская хроника".

Пока не известно, кто именно является автором этой рукописи. Ее назвали "Маронитской хроникой 713 года". Этот труд сохранился только в поврежденной рукописи XIII века, некоторые страницы которой склеились.

В хронике рассказывается история человечества от Адама до богословских и политических дебатов своего времени в VII веке, включая Византийско-Сасанидскую войну, возвышение ислама и ранние арабские завоевания.

Напоследок также отражена осведомленность автора с событиями не только в Сирии и на Ближнем Востоке, но и на Балканах, Сицилии и в Риме.

Пиртеа предполагает, что хроника может быть тесно связана с ныне утраченным источником VIII века, который использовали более поздние историки, обеспечивая решающее звено для реконструкции раннесредневековой сирийской историографии.

Она помогает ученым лучше понять, как общины в Сирии и прилегающих районах интерпретировали быстротечные события, сформировавшие более позднюю историю.

Пиртеа сейчас готовит критическое издание и полный перевод, чтобы сделать летопись доступной для ученых всего мира.

