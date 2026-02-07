Події VII століття очима сучасників: у Синаї знайшли забутий християнських рукопис

Під час дослідження оцифрованих рукописів з Синайського півострова, вчені виявили християнську хроніку VIII. Цей рукопис став рідкісним свідченням часів піднесення ісламу.

Нещодавно виявлена християнська хроніка початку VIII століття дала нове уявлення про період, що ознаменувався значними політичними та релігійними змінами. Рукопис дає рідкісну можливість побачити, як перехід від пізньої античності до піднесення ісламу фіксувався майже в той самий час, коли вони відбувалися, пише HeritageDaily.

Спочатку текст був написаний сирійською мовою, але потім його переклали арабською. Наразі його дослідили науковці з Австрійської академії наук у монастирі святої Катерини в Єгипті.

Вчені датують хроніку приблизно 712–713 роками н. е., що робить її однією з найдавніших відомих християнських розповідей про арабо-ісламську експансію.

Адріан Піртеа з Інституту середньовічних досліджень виявив цю працю під час перегляду оцифрованих рукописів Синаю.

Він заявив: "З моменту ідентифікації та попереднього аналізу тексту стає дедалі очевиднішим, що це раніше невідома християнська вселенська хроніка".

Наразі не відомо, хто саме є автором цього рукопису. Його назвали "Маронітською хронікою 713 року". Ця праця збереглася лише в пошкодженому рукописі XIII століття, деякі сторінки якого склеїлися.

У хроніці розповідається історія людства від Адама до богословських та політичних дебатів свого часу в VII століття, включаючи Візантійсько-Сасанідську війну, піднесення ісламу та ранні арабські завоювання.

Наостанок також відображено обізнаність обізнаність автора з подіями не лише в Сирії та на Близькому Сході, а й на Балканах, Сицилії та в Римі.

Піртеа припускає, що хроніка може бути тісно пов'язана з нині втраченим джерелом VIII століття, яке використовували пізніші історики, забезпечуючи вирішальну ланку для реконструкції ранньосередньовічної сирійської історіографії.

Вона допомагає вченим краще зрозуміти, як громади в Сирії та прилеглих районах інтерпретували швидкоплинні події, що сформували пізнішу історію.

Піртеа зараз готує критичне видання та повний переклад, щоб зробити літопис доступним для вчених усього світу.

