MQ-9 Reaper снял НЛО над Сирией: журналисты рассказали о новом расследовании (видео)

Журналисты-расследователи Джереми Корбелл и Джордж Кнапп опубликовали видео с НЛО, снятое военным дроном армии США. По сообщениям, запись была сделана в 2021 году над Сирией, вблизи границы с Иорданией, с помощью беспилотника MQ-9 Reaper.

Объект появился на кадрах более чем на минуту и демонстрировал необычные движения. По словам Корбелла, он демонстрировал "мгновенное ускорение" и "резкие изменения направления", что отличалось от поведения известных самолетов или дронов, пишет Unexplained-Mysteries.com.

В официальных оценках происхождение и назначение объекта описано как "неизвестные". Во время недавнего эпизода подкаста Weaponized Podcast Корбелл и Кнапп заявили, что в районе, где было снято видео, в последние годы наблюдается рост количества подобных сообщений, касающихся как воздушных, так и морских встреч.

Корбелл также упомянул об отдельном инциденте, во время которого мостик корабля ВМС США внезапно залило интенсивным светом. Он сказал, что командир временно потерял зрительную ориентацию, не в состоянии увидеть собственную руку перед лицом.

Связан ли объект, показанный на кадрах с дрона, с этим событием, остается непонятным. Сейчас видео добавило топлива к продолжающимся дискуссиям о неидентифицированных объектах, наблюдаемых во время военных операций.

