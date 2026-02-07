MQ-9 Reaper зняв НЛО над Сирією: журналісти розповіли про нове розслідування (відео)

Журналісти-розслідувачі Джеремі Корбелл і Джордж Кнапп опублікували відео з НЛО, зняте військовим дроном армії США. За повідомленнями, запис було зроблено в 2021 році над Сирією, поблизу кордону з Йорданією, за допомогою безпілотника MQ-9 Reaper.

Об'єкт з'явився на кадрах більше ніж на хвилину і демонстрував незвичайні рухи. За словами Корбелла, він демонстрував "миттєве прискорення" і "різкі зміни напрямку", що відрізнялося від поведінки відомих літаків або дронів, пише Unexplained-Mysteries.com.

В офіційних оцінках походження та призначення об'єкта описано як "невідомі". Під час недавнього епізоду подкасту Weaponized Podcast Корбелл і Кнапп заявили, що в районі, де було знято відео, в останні роки спостерігається зростання кількості подібних повідомлень, що стосуються як повітряних, так і морських зустрічей.

Корбелл також згадав про окремий інцидент, під час якого місток корабля ВМС США раптово залило інтенсивним світлом. Він сказав, що командир тимчасово втратив зорову орієнтацію, не в змозі побачити власну руку перед обличчям.

Чи пов'язаний об'єкт, показаний на кадрах з дрона, з цією подією, залишається незрозумілим. Наразі відео додало палива до триваючих дискусій про неідентифіковані об'єкти, спостережувані під час військових операцій.

