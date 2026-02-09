Одна из самых странных пещер в мире: ее создал вулкан, но температура в ней всегда ниже нуля (видео)

Исследователи обнаружили, что из-за геологической особенности ледяная пещера вулкана Бандера в Нью-Мексико никогда не нагревается выше 0 градусов по Цельсию.

Ледяная пещера вулкана Бандера — углубление в земле в Нью-Мексико, образованное извержением вулкана. Из-за геологической особенности температура здесь никогда не превышает 0 градусов по Цельсию, даже когда летом температура на улице превышает 38 градусов по Цельсию, что весьма необычно, пишет Live Science.

По словам исследователей, пещера образовала примерно 10 000 лет назад, когда расположенный неподалеку вулкан Бандера сильно извергся, выбрасывая лаву, которая затвердела на поверхности. В то же время в нижних слоях образовались пещеры. В результате необычная геология пещеры сохранила ледяные условия, которые привели к образованию льда внутри нее в течение минимум 3400 лет.

Известно, что толщина льда внутри пещеры достигает 6 метров круглый год. Низкие температуры также позволили арктическим водорослям колонизировать пещеру, разросшись на льду и образовав сине-зеленый живой покров.

По словам педагога-эколога и директора Центра естественной истории гор Санлия в Нью-Мексико Пола Мауэрманна, пещера — одно из самых необычных мест в Нью-Мексико, где одновременно жарко и холодно.

Исследователи объясняют, что ледяная пещера замерзает, так как она расположена внутри обрушившейся лавовой трубки. Последние представляют собой естественные туннели, образующиеся под поверхностными потоками лавы во время вулканических извержений. Поскольку поверхностные потоки контактируют с воздухом, они остывают и затвердевают быстрее, чем лава, текущая ближе к земле. В результате, когда извержение вулкана прекращается, ядро лавового потока стекает, а внешняя часть затвердевает, создавая пустой канал или пещеру.

Ледяная пещера имеет пористые стены и отверстие, имеющее идеальную форму для удержания холодного воздуха внутри лавовой трубки, сохраняя при этом теплый воздух снаружи. Этот "естественный ледяной ящик" постоянно пополняется за счет дождевой воды и талого снега, которые замерзают при контакте с ледяным полом.

По словам ученых, вулкан Бандера также примечателен тем, что представляет собой один из лучших и наиболее доступных примеров извержения шлакового конуса в Северной Америке. Отметим, что этот тип извержения короткий, но взрывной, с выбросами лавы, которая кристаллизуется в воздухе прежде чем упасть на землю. В результате образуются крутые конусы, покрытые рыхлыми фрагментами, что затрудняет восхождение на некоторые жерла вулкана.

Наблюдения показывают, что сегодня вулкан Бандера находится в спящем состоянии. Одно из его жерл обрушилось во время извержения, образовав кратер глубиной 240 метров, который туристы могут увидеть на южной стороне. Исследователи считают, что лава, вероятно, протекла через этот проход в долину внизу, образовав реку расплавленной породы длиной в 37 километров, а затем затвердела, превратившись в лавовые поля.

