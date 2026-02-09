Одна з найдивніших печер у світі: її створив вулкан, але температура в ній завжди нижче нуля (відео)

Дослідники виявили, що через геологічну особливість крижана печера вулкана Бандера в Нью-Мексико ніколи не нагрівається вище 0 градусів за Цельсієм.

Крижана печера вулкана Бандера — заглиблення в землі в Нью-Мексико, утворене виверженням вулкана. Через геологічну особливість температура тут ніколи не перевищує 0 градусів за Цельсієм, навіть коли влітку температура на вулиці перевищує 38 градусів за Цельсієм, що вельми незвично, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами дослідників, печера утворилася приблизно 10 000 років тому, коли розташований неподалік вулкан Бандера сильно вивергнувся, викидаючи лаву, яка затверділа на поверхні. Водночас у нижніх шарах утворилися печери. У результаті незвичайна геологія печери зберегла крижані умови, які призвели до утворення льоду всередині неї протягом щонайменше 3400 років.

Відомо, що товщина льоду всередині печери сягає 6 метрів цілий рік. Низькі температури також дали змогу арктичним водоростям колонізувати печеру, розрісшись на льоду й утворивши синьо-зелений живий покрив.

За словами педагога-еколога і директора Центру природничої історії гір Санлія в Нью-Мексико Пола Мауерманна, печера — одне з найнезвичніших місць у Нью-Мексико, де водночас спекотно і холодно.

Дослідники пояснюють, що крижана печера замерзає, оскільки вона розташована всередині лавової трубки, яка обрушилася. Останні являють собою природні тунелі, що утворюються під поверхневими потоками лави під час вулканічних вивержень. Оскільки поверхневі потоки контактують з повітрям, вони остигають і тверднуть швидше, ніж лава, що тече ближче до землі. У результаті, коли виверження вулкана припиняється, ядро лавового потоку стікає, а зовнішня частина твердне, створюючи порожній канал або печеру.

Крижана печера має пористі стіни та отвір, що має ідеальну форму для утримання холодного повітря всередині лавової трубки, зберігаючи при цьому тепле повітря зовні. Цей "природний крижаний ящик" постійно поповнюється за рахунок дощової води і талого снігу, які замерзають при контакті з крижаною підлогою.

За словами вчених, вулкан Бандера також примітний тим, що являє собою один з найкращих і найбільш доступних прикладів виверження шлакового конуса в Північній Америці. Зазначимо, що цей тип виверження короткий, але вибуховий, з викидами лави, яка кристалізується в повітрі перш ніж впасти на землю. Таким чином утворюються круті конуси, вкриті пухкими фрагментами, що ускладнює сходження на деякі жерла вулкана.

Спостереження показують, що сьогодні вулкан Бандера перебуває у сплячому стані. Одне з його жерл обвалилося під час виверження, утворивши кратер глибиною 240 метрів, який туристи можуть побачити на південній стороні. Дослідники вважають, що лава, ймовірно, протекла через цей прохід у долину внизу, утворивши річку розплавленої породи завдовжки 37 кілометрів, а потім затверділа, перетворившись на лавові поля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше за багато років кальдера Єллоустона роздувається: коли починати турбуватися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені схвильовані пробудженням стародавнього "гіганта".