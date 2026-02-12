Лесные пожары на Аляске достигли своего пика: таких масштабов здесь не наблюдалось 3000 лет

Новый анализ образцов торфяной почвы и спутниковых снимков указывает на то, что сегодня лесные пожары на севере Аляски достигли пикового момента — происходят значительно чаще и стали сильнее.

В новом исследовании ученые объединили результаты анализа образцов торфяной почвы и спутниковых снимков и обнаружили, что лесные пожары на склоне Аляски сегодня происходят значительно чаще и носят более сильный характер, чем когда-либо прежде за последние 3000 лет, пишет Live Science.

Выводы ученых основаны на спутниковых данных, а также образцах почвы, взятых из торфяников, которые содержат древние куски древесного угля и другие признаки лесных пожаров. Авторы нового анализа также утверждают, что увеличение числа пожаров, вызванное таянием вечной мерзлоты и "зарастанием" тундры, представляет собой новый режим лесных пожаров. Более того, ученые считают, что этот режим в дальнейшем будет лишь усиливаться по мере дальнейшего повышения глобальных температур.

По словам ведущего автора исследования, палеоэколога из Франкфуртского университета имени Гете в Германии Анжелики Фердин, пожары на севере Аляски, как известно, начинаются летом, когда растительность свободна от снега и достаточно сухая, чтобы воспламениться. Известно, что в прошлом в этом регионе преобладали осоки и мхи, дающие мало топлива для пожаров. Однако в последнее время ученые наблюдают сдвиг в сторону древесных кустарников — они более легкоспламеняемы.

Отметим, ранее ученые задокументировали увеличение числа лесных пожаров за последние десятилетия на Северном склоне Аляски и в других арктических регионах. Однако новое исследование дает больше подробностей, рассматривая лесные пожары в контексте прошедших тысячелетий.

Результаты исследования показывают, что нынешний пик пожаров на севере Аляски начался в середине 20 века и значительно превышает активность лесных пожаров, зафиксированную по образованию древесного угля в местных торфяниках примерно с 1000 года до нашей эры. Считается, что причиной столь резкого увеличения количества пожаров является глобальное потепление планеты — создает более засушливые условия на суше и увеличивает влажность атмосферы, что повышает риск молний, являющихся основным источником возгорания на Аляске.

