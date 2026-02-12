Лісові пожежі на Алясці досягли свого піку: таких масштабів тут не спостерігалося 3000 років

Новий аналіз зразків торф'яного ґрунту та супутникових знімків вказує на те, що сьогодні лісові пожежі на півночі Аляски досягли пікового моменту — відбуваються значно частіше та стали сильнішими.

У новому дослідженні вчені об'єднали результати аналізу зразків торф'яного ґрунту і супутникових знімків і виявили, що лісові пожежі на схилі Аляски сьогодні відбуваються значно частіше і мають сильніший характер, ніж будь-коли раніше за останні 3000 років, пише Live Science.

Висновки вчених ґрунтуються на супутникових даних, а також зразках ґрунту, узятих із торфовищ, які містять стародавні шматки деревного вугілля та інші ознаки лісових пожеж. Автори нового аналізу також стверджують, що збільшення кількості пожеж, викликане таненням вічної мерзлоти і "заростанням" тундри, являє собою новий режим лісових пожеж. Ба більше, вчені вважають, що цей режим надалі лише посилюватиметься в міру подальшого підвищення глобальних температур.

За словами провідного автора дослідження, палеоеколога з Франкфуртського університету імені Гете в Німеччині Анжеліки Фердін, пожежі на півночі Аляски, як відомо, розпочинаються влітку, коли рослинність вільна від снігу та досить суха, щоб спалахнути. Відомо, що в минулому в цьому регіоні переважали осоки і мохи, що дають мало палива для пожеж. Однак останнім часом учені спостерігають зсув у бік деревних чагарників — вони більш легкозаймисті.

Зазначимо, раніше вчені задокументували збільшення кількості лісових пожеж за останні десятиліття на Північному схилі Аляски і в інших арктичних регіонах. Однак нове дослідження дає більше подробиць, розглядаючи лісові пожежі в контексті минулих тисячоліть.

Результати дослідження показують, що нинішній пік пожеж на півночі Аляски розпочався в середині 20 століття і значно перевищує активність лісових пожеж, зафіксовану за утворенням деревного вугілля в місцевих торфовищах приблизно з 1000 року до нашої ери. Вважається, що причиною такого різкого збільшення кількості пожеж є глобальне потепління планети, яке створює посушливіші умови на суші та збільшує вологість атмосфери, що підвищує ризик блискавок, які є основним джерелом загоряння на Алясці.

