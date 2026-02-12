Не имеющий выхода к морю регион буквально кишит акулами: как хищники смогли пробраться сюда (фото)

Исследователи обнаружили уникальное место, где хранятся целые окаменелые скелеты акул, возраст которых составляет 320 миллионов лет — ученые пытаются разгадать тайну появления хищников в этом месте.

Арканзас находится в сотнях километров от Мексиканского залива, однако здесь, как оказалось, обитает бесчисленное количество акул. Однако хищников можно встретить не в любом водоеме: ученые обнаружили здесь целую сокровищницу окаменелых останков хищника, вкрапленных в Фейетвиллские сланцы — геологическое образование возрастом около 350 миллионов лет в северо-западной части штата, пишет Popular Science.

Проблема заключается в том, что хрящевые скелеты акул разлагаются очень быстро, а потому после их смерти, как правило, остаются лишь зубы. Однако окаменелости, вкрапленные в Фейетвиллские сланцы, сильно отличаются: ученые обнаружили здесь не только зубы хищников, а чрезвычайно редкие трехмерные отпечатки скелетов.

По словам соавтора недавнего исследования, палеонтолога из Калифорнийского политехнического университета в Гумбольте Эллисон Бронсон, новые окаменелости акул дают уникальную возможность заглянуть в анатомию хищников, не имеющую аналогов в мире в этот период времени.

Ситуация настолько уникальна, что этот район получил подходящее прозвище — Шарканзас. Отметим, что палеонтологи давно задавались вопросом, как образовались эти удивительные окаменелости и теперь, похоже у них есть ответ. Считается, что это напрямую связано с условиями на морском дне, которые наблюдались сотни миллионов лет назад.

Реконструкция Cosmoselachus mehlingi, основанная на окаменелости, найденной в Фейетвиллских сланцах Фото: Mick Ellison

Бронсон с коллегами пришли к такому выводу, использовав ряд технологий для изучения как сохранившихся скелетов акул, так и самих горных пород, например:

компьютерная томография высокого разрешения;

рентгеновская дифракция;

флуоресцентное сканирование.

Ученым удалось обнаружить редко встречающийся химический состав образцов — на момент смерти акул морская среда обитания содержала очень низкий уровень кислорода и высокую кислотность. Это значительно замедлило бактериальное разложение, позволив хрящу окаменеть. Низкое содержание кислорода и высокая кислотность также объясняют, почему в тех же горных породах так мало костистых рыб. Несмотря на их распространенность в то время, их скелеты разрушились бы слишком быстро, чтобы сохраниться.

