Регіон, що не має виходу до моря, буквально кишить акулами: як хижаки змогли пробратися сюди (фото)

Дослідники виявили унікальне місце, де зберігаються цілі скам'янілі скелети акул, вік яких становить 320 мільйонів років — вчені намагаються розгадати таємницю появи хижаків у цьому місці.

Арканзас розташований за сотні кілометрів від Мексиканської затоки, проте тут, як виявилося, мешкає незліченна кількість акул. Однак хижаків можна зустріти не в будь-якій водоймі: вчені виявили тут цілу скарбницю скам'янілих решток хижака, вкраплених у Фейєтвіллські сланці — геологічне утворення віком близько 350 мільйонів років у північно-західній частині штату, пише Popular Science.

Проблема полягає в тому, що хрящові скелети акул розкладаються дуже швидко, а тому після їхньої смерті, як правило, залишаються лише зуби. Однак скам'янілості, вкраплені у Фейєтвілльські сланці, сильно відрізняються: вчені виявили тут не лише зуби хижаків, а надзвичайно рідкісні тривимірні відбитки скелетів.

За словами співавторки нещодавнього дослідження, палеонтологині з Каліфорнійського політехнічного університету в Гумбольті Еллісон Бронсон, нові скам'янілості акул дають унікальну можливість зазирнути в анатомію хижаків, яка не має аналогів у світі в цей період часу.

Ситуація настільки унікальна, що цей район отримав відповідне прізвисько — Шарканзас. Зазначимо, що палеонтологи давно задавалися питанням, як утворилися ці дивовижні скам'янілості і тепер, схоже, в них є відповідь. Вважається, що це безпосередньо пов'язано з умовами на морському дні, які спостерігалися сотні мільйонів років тому.

Реконструкція Cosmoselachus mehlingi, що ґрунтується на скам'янілості, знайденій у Фейєтвіллських сланцях Фото: Mick Ellison

Бронсон із колегами дійшли такого висновку, використавши низку технологій для вивчення як збережених скелетів акул, так і самих гірських порід, наприклад:

комп'ютерна томографія високої роздільної здатності;

рентгенівська дифракція;

флуоресцентне сканування.

Вченим вдалося виявити хімічний склад зразків, що рідко зустрічається, — на момент смерті акул морське середовище проживання містило дуже низький рівень кисню і високу кислотність. Це значно сповільнило бактеріальне розкладання, дозволивши хрящу скам'яніти. Низький вміст кисню і висока кислотність також пояснюють, чому в тих самих гірських породах так мало костистих риб. Попри їхню поширеність на той час, їхні скелети зруйнувалися б занадто швидко, щоб зберегтися.

