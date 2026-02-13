Способно навредить Земле, но делает лягушек сексуальнее: на берегу пруда найдено нечто странное

Новое исследование показывает, что изменение климата способно помочь лягушкам в языке любви — делает их сексуальнее.

Последние несколько десятилетий ученые неустанно предупреждают, что Земле угрожает климатический кризис: изменение климата уже воздействует на все сферы жизни планеты и со временем будет становиться лишь хуже. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили еще один неожиданный постэффект изменения климата, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что температура на самом деле играет важную роль в формировании звука и качества брачных криков самцов лягушек: оказалось, что более теплый климат делает мелодию "сексуальнее".

По словам ведущего автора исследования Джулианны Пекни, аспирантки Калифорнийского университета в Дэвисе, пение лягушек действительно зависит от температуры окружающей среды. Например, в начале весны крики самцов, как правило, вялые, однако по мере наступления теплой погоды их песни ускоряются. Эту смену замечают самка, жаждущие найти пару.

Оказалось, что по мере прогревания прудов голоса самцов лягушек меняются: медленные и вялые становятся быстрее и почти отчаянными. Новое исследование было проведено в экологическом заповеднике Куэйл-Ридж и на полевой станции Лассен, которые являются частью природных заповедников Калифорнийского университета.

Команда использовала микрофоны, установленные по краям прудов — это позволило записать любовные песни древесных лягушек Сьерры и сравнить их с изменениями температуры воды. Авторы также считают, что самки не просто выбирают самых привлекательных певцов, а используют качество их пения как сигнал о том, подходят ли условия окружающей среды для размножения.

Наблюдения показывают, что по мере прогревания пруда более привлекательные голоса самцов также появляются раньше. Считается, что эта динамика может иметь важные последствия по мере потепления климата.

Теперь ученые считают, что полученные результаты могут изменить представление ученых о реакции животных на изменение климата, а также могут иметь значение для видов насекомых, которые также издают брачные крики в это время года.

Напомним, ранее мы писали о том, что 60 лет исследований оказались роковой ошибкой: что на самом деле происходит с Арктикой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли у лягушек бактерии, уничтожающие рак.