Здатне нашкодити Землі, але робить жаб сексуальнішими: на березі ставка знайдено щось дивне

Нове дослідження показує, що зміна клімату здатна допомогти жабам у мові кохання — робить їх сексуальнішими.

Останні кілька десятиліть учені невпинно попереджають, що Землі загрожує кліматична криза: зміна клімату вже впливає на всі сфери життя планети і з часом буде ставати лише гірше. Тепер у новому дослідженні вчені виявили ще один несподіваний постефект зміни клімату, пише Science Focus.

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Девісі виявила, що температура насправді відіграє важливу роль у формуванні звуку і якості шлюбних криків самців жаб: виявилося, що тепліший клімат робить мелодію "сексуальнішою".

За словами провідного автора дослідження Джуліанни Пекні, аспірантки Каліфорнійського університету у Девісі, спів жаб справді залежить від температури навколишнього середовища. Наприклад, на початку весни крики самців, як правило, мляві, проте в міру настання теплої погоди їхні пісні прискорюються. Цю зміну помічають самки, які прагнуть знайти пару.

Виявилося, що в міру прогрівання ставків голоси самців жаб змінюються: повільні та мляві стають швидшими та майже відчайдушними. Нове дослідження було проведено в екологічному заповіднику Куейл-Рідж і на польовій станції Лассен, які є частиною природних заповідників Каліфорнійського університету.

Команда використовувала мікрофони, встановлені по краях ставків — це дало змогу записати любовні пісні деревних жаб Сьєрри і порівняти їх зі змінами температури води. Автори також вважають, що самки не просто вибирають найпривабливіших співаків, а використовують якість їхнього співу як сигнал про те, чи підходять умови навколишнього середовища для розмноження.

Спостереження показують, що в міру прогрівання ставка більш привабливі голоси самців також з'являються раніше. Вважається, що ця динаміка може мати важливі наслідки в міру потепління клімату.

Тепер учені вважають, що отримані результати можуть змінити уявлення вчених про реакцію тварин на зміну клімату, а також можуть мати значення для видів комах, які також видають шлюбні крики в цю пору року.

