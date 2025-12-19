Опухоли исчезают от одной инъекции: ученые нашли у лягушек бактерии, уничтожающие рак

Японские исследователи сделали научное открытие, которое может существенно повлиять на медицину будущего и проложить новые пути к лечению рака. Бактерия из кишечника японских древесных лягушек показала способность уничтожать раковые опухоли при внутривенном введении.

Способность бактерий из кишечника лягушек уничтожать раковые опухоли обнаружили исследователи из Японского передового института науки и технологий (JAIST), пишет издание New Atlas. Результаты исследования, проведенного профессором Эйдзиро Мияко, опубликованы 10 декабря в научном журнале Gut Microbes.

Ученые обратили внимание на использование кишечных бактерий против рака, поскольку спонтанная онкология — чрезвычайно редкое явление среди рептилий и амфибий. Обычно опухоли у этих животных вызваны загрязнениями окружающей среды или лабораторными условиями. Также исследованные учеными лягушки, тритоны и ящерицы имеют довольно большую для своих размеров продолжительность жизни, хорошо переносят экстремальный клеточный стресс и живут в средах, богатых патогенами — все это считается канцерогенными факторами.

Бактерия лягушки может убивать опухоли

Исследователи предположили, что ключ защиты японских огненных тритонов, травянистых ящериц и древесных лягушек против рака может чаиться не в их собственных клетках, а в бактериях, живущих в их кишечнике. Ученые выделили 45 бактериальных штаммов и выделили девять микробов, продемонстрировавших противоопухолевое действие. Самую сильную реакцию показала бактерия Ewingella americana, живущая в древесных лягушках.

Ученые ввели одну инъекцию Ewingella americana внутривенно мышам с колоректальным раком, и это полностью уничтожило опухоли у каждого подопытного животного, а после повторного воздействия раковых клеток онкология не развивалась снова.

Исследователи выяснили, что эффективность E. americana из древесной лягушки в уничтожении раковых клеток заключается в ее двустороннем механизме действия. Бактерия имеет естественное сродство к среде с низким содержанием кислорода внутри больших опухолей и за 24 часа размножается примерно в 3 000 раз, но при этом не влияет на здоровые ткани и уничтожает опухоль с помощью токсинов, которые выделяет внутри. В то же время вторжение инфекции провоцирует в организме иммунный ответ, и опухоль наполняется нейтрофилами, Т- и В-клетками.

По результатам исследования, E. americana из кишечника лягушек выводится из кровотока за 24 часа, а также она чувствительна к антибиотикам, то есть в случае проблем во время лечения ее можно уничтожить.

Бактерии против рака: перспективы метода

Авторы исследования отмечают, что выводы эксперимента еще не являются окончательными, поскольку в иммунных системах и реакциях мышей и людей есть различия. Однако это научное открытие дает надежду, что медицина будущего сможет полностью побороть онкологические заболевания.

Теперь ученые сосредоточатся на эффективности бактерий лягушек против онкологических заболеваний молочной и поджелудочной желез, меланомы и других злокачественных новообразований и настройке методов доставки и дозировки. Кроме того, необходимо выяснить, как эта терапия будет работать в связке с иммунотерапией и химиотерапией, которые уже используются для лечения.

"Успешная идентификация E. americana как мощного природного противоопухолевого агента подтверждает концепцию бактериальной терапии, полученной из микробиома, и создает основу для разработки нового класса методов лечения онкологии. Эти открытия могут в конечном итоге привести к трансформационным достижениям в прецизионной онкологии и дать новую надежду пациентам, резистентным к лечению", — подытожили исследователи.

