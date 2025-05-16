Снизить риск развития рака просто: ученые нашли крайне доступный способ

В мире, где длительное сидение стало нормой, исследователи изучают, может ли такая простая вещь, как ходьба, снизить риск серьезных заболеваний, в частности рака. Последние данные свидетельствуют о том, что это возможно.

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Об этом пишет Science Alert.

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Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, в котором приняли участие более 85 000 участников со всей Великобритании, выявило тесную связь между ежедневным количеством шагов и снижением риска рака.

Участники носили трекеры активности для точного мониторинга своих движений, и после шести лет наблюдения исследователи заметили, что те, кто больше ходил пешком, имели значительно меньшие шансы заболеть любым из 13 различных видов рака.

Сколько нужно шагов, чтобы уменьшить риски

Согласно исследованию, "снижение риска начиналось примерно с 5 000 шагов в день", причем 7 000 шагов ассоциировались со снижением риска рака на 11%, а 9 000 шагов — на 16%. После 9 000 шагов защитные преимущества выравниваются.

Исследование также показало, что интенсивность шагов, то есть то, как быстро человек ходит, имеет меньшее влияние, если учитывать общее количество движения. Независимо от того, ходили участники быстро или в умеренном темпе, важным был общий объём движения.

Важна ли интенсивность ходьбы

Даже легкая активность была полезной, когда она заменяла сидячий образ жизни. Исследование охватывало такие виды рака, как рак легких, толстой кишки, молочной железы, печени и миелоидная лейкемия, и выявило наиболее существенные защитные связи с раком желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, легких, а также раком головы и шеи.

Особенно важным это исследование делает то, что оно опирается на нательные трекеры активности, а не на данные, полученные путем самоотчета, которые часто могут быть неточными.

В отличие от предыдущих исследований, которые сосредотачивались преимущественно на высокоинтенсивных упражнениях, это исследование подчеркивает, что даже скромная активность, например ходьба, может иметь реальное влияние на профилактику рака.

Простая рутина, такая как прохождение 4 000 шагов в течение дня, уже может иметь значение. Повседневные решения, такие как подъем по лестнице или ходьба во время телефонных разговоров, могут со временем добавиться.

Чем еще полезна ходьба

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что регулярная ходьба улучшает сердечно-сосудистое здоровье, нормализует давление, уменьшает воспалительные процессы и даже способствует росту серого вещества мозга, которое отвечает за память и концентрацию. Особенно яркий эффект обнаружили у пожилых людей — ежедневные прогулки снижали вероятность развития деменции на 30%.

Интересно, что пользу приносит не только длительная ходьба, но и короткие, но частые прогулки. По данным Национального института здравоохранения США, уже 2 000-3 000 шагов в день могут иметь заметное положительное влияние на уровень сахара в крови и метаболизм.

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Для многих людей, особенно среднего возраста, ходьба может быть одной из самых доступных и эффективных стратегий снижения риска рака.

Хотя для понимания конкретных механизмов и долгосрочных результатов нужны дополнительные исследования, уже сейчас понятно, что добавление больше движения в повседневную жизнь может стать способом улучшить здоровье.

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.