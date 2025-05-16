Знизити ризик розвитку раку просто: вчені знайшли вкрай доступний спосіб

У світі, де тривале сидіння стало нормою, дослідники вивчають, чи може така проста річ, як ходьба, знизити ризик серйозних захворювань, зокрема раку. Останні дані свідчать про те, що це можливо.

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Про це пише Science Alert.

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Дослідження, проведене вченими з Оксфордського університету, в якому взяли участь понад 85 000 учасників з усієї Великобританії, виявило тісний зв'язок між щоденною кількістю кроків і зниженням ризику раку.

Учасники носили трекери активності для точного моніторингу своїх рухів, і після шести років спостереження дослідники помітили, що ті, хто більше ходив пішки, мали значно менші шанси захворіти на будь-який з 13 різних видів раку.

Скільки потрібно кроків, щоб зменшити ризики

Згідно з дослідженням, "зниження ризику починалося приблизно з 5 000 кроків на день", причому 7 000 кроків асоціювалися зі зниженням ризику раку на 11%, а 9 000 кроків — на 16%. Після 9 000 кроків захисні переваги вирівнюються.

Дослідження також показало, що інтенсивність кроків, тобто те, як швидко людина ходить, має менший вплив, якщо враховувати загальну кількість руху. Незалежно від того, ходили учасники швидко чи в помірному темпі, важливим був загальний обсяг руху.

Чи важлива інтенсивність ходьби

Навіть легка активність була корисною, коли вона замінювала сидячий спосіб життя. Дослідження охоплювало такі види раку, як рак легенів, товстої кишки, молочної залози, печінки та мієлоїдна лейкемія, і виявило найбільш суттєві захисні зв'язки з раком шлунка, сечового міхура, печінки, ендометрію, легенів, а також раком голови та шиї.

Особливо важливим це дослідження робить те, що воно спирається на натільні трекери активності, а не на дані, отримані шляхом самозвіту, які часто можуть бути неточними.

На відміну від попередніх досліджень, які зосереджувалися переважно на високоінтенсивних вправах, це дослідження підкреслює, що навіть скромна активність, як-от ходьба, може мати реальний вплив на профілактику раку.

Проста рутина, така як проходження 4 000 кроків протягом дня, вже може мати значення. Повсякденні рішення, такі як підйом сходами або ходьба під час телефонних розмов, можуть з часом додатися.

Чим ще корисна ходьба

Дослідники з Гарвардської медичної школи з’ясували, що регулярна ходьба покращує серцево-судинне здоров’я, нормалізує тиск, зменшує запальні процеси та навіть сприяє зростанню сірої речовини мозку, яка відповідає за пам’ять та концентрацію. Особливо яскравий ефект виявили у літніх людей — щоденні прогулянки знижували ймовірність розвитку деменції на 30%.

Цікаво, що користь приносить не лише тривала ходьба, а й короткі, але часті прогулянки. За даними Національного інституту охорони здоров’я США, уже 2 000–3 000 кроків на день можуть мати помітний позитивний вплив на рівень цукру в крові та метаболізм.

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Для багатьох людей, особливо середнього віку, ходьба може бути однією з найдоступніших і найефективніших стратегій зниження ризику раку.

Хоча для розуміння конкретних механізмів і довгострокових результатів потрібні додаткові дослідження, вже зараз зрозуміло, що додавання більше руху в повсякденне життя може стати способом поліпшити здоров'я.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.