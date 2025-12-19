Пухлини зникають від однієї ін'єкції: вчені знайшли у жаб бактерії, що знищують рак

Японські дослідники зробили наукове відкриття, яке може суттєво вплинути на медицину майбутнього та прокласти нові шляхи до лікування раку. Бактерія з кишківника японських деревних жаб показала здатність знищувати ракові пухлини при внутрішньовенному введенні.

Здатність бактерій з кишківника жаб знищувати ракові пухлини виявили дослідники з Японського передового інституту науки і технологій (JAIST), пише видання New Atlas. Результати дослідження, проведеного професором Ейдзіро Міяко, опубліковані 10 грудня в науковому журналі Gut Microbes.

Вчені звернули увагу на використання кишкових бактерій проти раку, оскільки спонтанна онкологія — надзвичайно рідкісне явище серед рептилій й амфібій. Зазвичай пухлини у цих тварин викликані забрудненнями навколишнього середовища чи лабораторними умовами. Також досліджені науковцями жаби, тритони та ящірки мають доволі велику для своїх розмірів тривалість життя, добре переносять екстремальний клітинний стрес і живуть у середовищах, багатих на патогени — все це вважається канцерогенними факторами.

Бактерія жаби може вбивати пухлини

Дослідники припустили, що ключ захисту японських вогняних тритонів, трав'янистих ящірок і деревних жаб проти раку може чаїтися не у їхніх власних клітинах, а в бактеріях, що живуть у їхньому кишківнику. Науковці виділили 45 бактеріальних штамів і виділили дев'ять мікробів, що продемонстрували протипухлинну дію. Найсильнішу реакцію показала бактерія Ewingella americana, що живе в деревних жабах.

Учені ввели одну ін'єкцію Ewingella americana внутрішньовенно мишам з колоректальним раком, і це повністю знищило пухлини у кожної піддослідної тварини, а після повторного впливу ракових клітин онкологія не розвивалася знову.

Дослідники з'ясували, що ефективність E. americana з деревної жаби у знищенні ракових клітин полягає в її двосторонньому механізмі дії. Бактерія має природну спорідненість до середовища з низьким вмістом кисню всередині великих пухлин та за 24 години розмножується приблизно у 3 000 разів, та при цьому не впливає на здорові тканини і знищує пухлину за допомогою токсинів, які виділяє всередині. Водночас вторгнення інфекції провокує в організмі імунну відповідь, і пухлина наповнюється нейтрофілами, Т- та В-клітинами.

За результатами дослідження, E. americana з кишківника жаб виводиться з кровотоку за 24 години, а також вона є чутливою до антибіотиків, тобто в разі проблем під час лікування її можливо знищити.

Бактерії проти раку: перспективи методу

Автори дослідження наголошують, що висновки експерименту ще не є остаточними, оскільки в імунних системах і реакціях мишей і людей є відмінності. Проте це наукове відкриття дає надію, що медицина майбутнього зможе повністю побороти онкологічні захворювання.

Тепер науковці зосередяться на ефективності бактерій жаб проти онкологічних захворювань молочної та підшлункової залоз, меланоми й інших злоякісних новоутворень і налаштуванні методів доставлення та дозування. Крім того, необхідно з'ясувати, як ця терапія працюватиме у зв'язці з імунотерапією та хімієтерапією, які вже використовуються для лікування.

"Успішна ідентифікація E. americana як потужного природного протипухлинного агента підтверджує концепцію бактеріальної терапії, отриманої з мікробіому, та створює основу для розробки нового класу методів лікування онкології. Ці відкриття можуть зрештою призвести до трансформаційних досягнень у прецизійній онкології та дати нову надію пацієнтам, резистентним до лікування", — підсумували дослідники.

