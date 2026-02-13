Археологи обнаружили 4000-летнюю могилу в Судане: она датируется периодом Кермы

Во время раскопок в пустыне Баюда, Судан, археологи обнаружили могилу возрастом 4000 лет, которая предоставила новые свидетельства о древних погребальных обычаях. Это место остается одним из наименее исследованных регионов Судана.

В течение более шести лет полевые работы в пустыне Баюда проводила группа под руководством доктора Генрика Панера из Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета. Одна из могил датируется периодом Кермы, могущественного нубийского королевства, существовавшего между 2500 и 1500 годами до н. э., пишет Heritage Daily.

Биологический и патологический анализ показал, что похороненный мужчина жил в физически тяжелых условиях полупустыни. Вероятно, он работал по много часов, питался ограниченной диетой и обитал вблизи животных. Сама могила была неглубокой и имела примерно овальную форму, сформированную скалистым грунтом.

Тело было расположено на спине, головой на восток, немного на север. Ноги были резко согнуты и повернуты вправо, а стопы лежали на тазовых костях, что является типичной позицией для ранних захоронений Кермы.

За телом археологи нашли два изготовленных вручную керамических сосуда: среднего размера кувшин с носиком, размещенный близко к уровню земли, и перевернутую миску.

Внутри кувшина были обугленные растительные остатки, фрагменты костей животных, копролиты и части жуков, вероятно, из костра, который использовался во время погребальных обрядов. Поскольку на сосуде не было следов горения, исследователи заявили, что материалы были намеренно размещены внутри него.

Керамика в погребениях Кермы считалась потенциально ценной не только как сосуд или погребальная жертва, но и как социальный или индивидуальный маркер. Намеренно проколотые, открытые или перевернутые сосуды, вероятно, отражали ритуальные практики, связанные с поклонением предкам и преобразованием умерших.

Экологическое картографирование захоронений показало, что 4000 лет назад холм кладбища существовал в менее засушливой среде. В то время эта местность, вероятно, напоминала саванну с травами, кустарниками и разбросанными деревьями.

Доктор Панер отметил, что это открытие показало, что даже скромное захоронение может предоставить ценную информацию, если его исследовать с междисциплинарной точки зрения, способствуя воссозданию древнего климата и окружающей среды.

Это открытие связывает человеческую жизнь, ритуальные традиции и изменения окружающей среды. Могила из пустыни Баюда не только раскрывает подробности о погребальных обычаях Кермы, но и добавляет доказательств о том, как ландшафты Судана трансформировались на протяжении тысячелетий.

