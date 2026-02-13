Археологи виявили 4000-річну могилу в Судані: вона датується періодом Керми

Під час розкопок у пустелі Баюда, Судан, археологи виявили могилу віком 4000 років, яка надала нові свідчення про стародавні похоронні звичаї. Це місце залишається одним із найменш досліджених регіонів Судану.

Упродовж понад шести років польові роботи в пустелі Баюда проводила група під керівництвом доктора Генрика Панера з Польського центру середземноморської археології Варшавського університету. Одна з могил датується періодом Керми, могутнього нубійського королівства, що існувало між 2500 і 1500 роками до н. е., пише Heritage Daily.

Біологічний та патологічний аналіз показав, що похований чоловік жив у фізично важких умовах напівпустелі. Ймовірно, він працював по багато годин, харчувався обмеженою дієтою і мешкав поблизу тварин. Сама могила була неглибокою і мала приблизно овальну форму, сформовану скелястим ґрунтом.

Тіло було розташоване на спині, головою на схід, трохи на північ. Ноги були різко зігнуті і повернуті вправо, а стопи лежали на тазових кістках, що є типовою позицією для ранніх поховань Керми.

За тілом археологи знайшли дві виготовлені вручну керамічні посудини: середнього розміру глечик з носиком, розміщений близько до рівня землі, та перевернуту миску.

Усередині глечика були обвуглені рослинні залишки, фрагменти кісток тварин, копроліти та частини жуків, ймовірно, з вогнища, яке використовувалося під час похоронних обрядів. Оскільки на посудині не було слідів горіння, дослідники заявили, що матеріали були навмисно розміщені всередині неї.

Кераміка в похованнях Керми вважалася потенційно цінною не тільки як посудина або похоронна жертва, але й як соціальний або індивідуальний маркер. Навмисно проколені, відкриті або перевернуті посудини, ймовірно, відображали ритуальні практики, пов'язані з поклонінням предкам і перетворенням померлих.

Екологічне картографування поховань показало, що 4000 років тому пагорб кладовища існував у менш посушливому середовищі. У той час ця місцевість, ймовірно, нагадувала савану з травами, чагарниками та розкиданими деревами.

Доктор Панер зазначив, що це відкриття показало, що навіть скромне поховання може надати цінну інформацію, якщо його досліджувати з міждисциплінарної точки зору, сприяючи відтворенню давнього клімату та навколишнього середовища.

Це відкриття пов'язує людське життя, ритуальні традиції та зміни навколишнього середовища. Могила з пустелі Баюда не тільки розкриває подробиці про похоронні звичаї Керми, але й додає доказів про те, як ландшафти Судану трансформувалися упродовж тисячоліть.

